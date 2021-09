Un reportaje de Cuarto Poder mostró cómo un sobrino del presidente Pedro Castillo Terrones ha obtenido su primer brevete este último 1 de julio y maneja una camioneta a diario, a pesar de que su licencia de conducir no precisa que debe tener los acondicionamientos pertinentes para garantizar su seguridad ni la de los demás.

Se trata de Fray Rodríguez Castillo quien tiene un permiso A1 tramitado en Huacho que le permite desplazarse por las calles de Lima; sin embargo, su certificado médico presenta irregularidades respecto a los detalles de su visión.

El oftalmólogo José Casaverde, que fue entrevistado para el reportaje en mención, señaló que el sobrino del mandatario tiene un glaucoma corneal, lo cual es una opacidad de la córnea que no permite una adecuada visión.

Además, la enfermedad genera pérdida de visión, por lo cual el paciente tendrá limitaciones para ver.

“Tiene una ausencia del campo visual en el lado derecho y eso tiene ciertos riesgos, incluso para un transeúnte si tiene que cruzar la pista y tiene que ver hacia la derecha tiene que girar toda la cabeza para poder ver. Definitivamente, tiene que usar unos espejos especiales que son los retrovisores en 180 grados porque no solamente se expone a él, expone a transeúntes”, precisó el galeno.

No obstante, la única especificación que presenta su brevete es el uso de lentes, pero esto no sería suficiente según el especialista en transporte, Luis Quispe, director de la ONG Luz Ambar.

“ Lo irregular es que no estén anotadas en la licencia de conducir las dos observaciones, el uso de anteojos y que tenga espejos retrovisores acondicionados, tanto del espejo retrovisor como los espejos laterales para una visión de 180 grados”, coincidió.

El reportaje indicó que para poder obtener una licencia de conducir que no le requiera hacer alguna modificación en su vehículo, que sería el mismo que utilizaba el presidente durante la campaña, tuvo que haber conseguido un certificado médico que lo declarara apto.

De esta manera, Rodríguez Castillo sacó el documento en el centro médico No te pases Huacho, el cual muestra que el ojo derecho del sobrino del jefe de Estado, con correctores, tiene una visión perfecta, lo cual —según el especialista— es imposible al padecer de glaucoma.

Subdirectora de Transporte del GORE Lima se pronunció sobre el caso

La subdirectora de Transporte del Gobierno Regional de Lima, Patricia Alvarado, fue consultada respecto a este caso, pero detalló que ella solo se limita a evaluar los documentos que se presentan para sacar la licencia.

“(Revisamos) si se encuentra apto o no apto un postulante, entonces el señor se encontraba apto. Yo solamente cumplo con lo que dice, yo no voy a estar verificando cada postulante si ve o no ve. Si hay alguna irregularidad, el MTC tendrá que actuar”, sostuvo.

Fray Rodríguez Castillo tampoco ha querido brindar declaraciones acerca de las irregularidades en su brevete y la falta de acondicionamiento de su vehículo, lo cual es preocupante, ya que sería un peligro para los demás, al tener en cuenta que de enero a agosto se han registrado 1.615 muertos por accidentes de tránsito.

