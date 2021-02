Confirmado. El médico Germán Málaga, responsable de los ensayos clínicos para la vacuna del laboratorio chino Sinopharm en nuestro país, confirmó que fue a Palacio el año pasado y que el expresidente Martín Vizcarra quien le pidió ser vacunado con la fórmula activa.

Durante una sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso llevada a cabo este martes 16 de febrero, Málaga respondió que dicha inmunización para el exmandatario solo fue “una cortesía” y que no tuvo “ningún cálculo político”.

“(La vacunación de Sinopharm) fue en una cortesía, para el mandatario. No pensé en ninguna otra cosa que darle una potencial protección, ese fue mi actuar sin ningún cálculo político”, aseveró durante su intervención.

Germán Málaga, investigador de la Universidad Cayetano Heredia, fue citado esta mañana para aclarar si Martín Vizcarra recibió placebo o la vacuna original de la farmacéutica china.

Asimismo, para saber. si en la visita realizada a Palacio u otro domicilio, se les vacunó a otros ex altos funcionarios públicos como voluntarios para las pruebas de vacunas contra el coronavirus.

“Después de que suceden los eventos conocidos de la vacancia (el 9 de noviembre pasado) no tuve ningún contacto final con Martín Vizcarra, previamente estuve en su departamento en San Isidro y desde entonces no he vuelto a tener ninguna relación, ningún contacto con el expresidente”, acotó.

Cabe mencionar que Germán Málaga confirmó que el laboratorio Sinopharm facilitó 2.000 dosis adicionales a las de prueba el año pasado.

En un primer momento, La República reveló que estas dosis extras se sumaron a la cantidad programada para los ensayos clínicos, para el equipo del proyecto médico como representantes del Poder Ejecutivo.

Anteriormente, Martín Vizcarra aseguró que él y su esposa fueron voluntarios de las pruebas médicas, pero la Universidad Cayetano Heredia desmintió esta versión.

“Estas vacunas venían con estos fines: apoyar al personal que venía en el estudio relacionado y a las personas que trabajan en la estrategia para enfrentar a la pandemia de la COVID-19 (…) En octubre no se sabía la seguridad de estas vacunas”, afirmó.

Martín Vizcarra volvió a ser noticia luego de confirmar el pasado 11 de febrero que participó en estos ensayos científicos en octubre del 2020.

Posteriormente, en Moquegua, mostró su cartilla de participación en la fase 3 y aseguró que se hizo esta prueba “para colaborar con los 12.000 voluntarios y no para tener anticuerpos”.

“Estoy aquí respondiendo por los avatares de esta situación, ahora entiendo compleja, pero en su momento no lo pude percibir, ni lo pude valorar.″, añadió Málaga.

