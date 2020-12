Unión por el Perú y Acción Popular insisten en querer cambiar a miembros del Tribunal Constitucional

Las bancadas de Acción Popular (AP) y Unión por el Perú (UPP), de acuerdo con sus voceros, insistirían en cambiar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Podemos Perú (PP) todavía no decide si retirará a su representante de la comisión que se formó para elegir a los nuevos magistrados. FREPAP está en cura de silencio. Fuerza Popular tampoco se ha pronunciado.

El vocero de AP, Ricardo Burga, señaló que durante el intermedio del Pleno de hoy su bancada se reunirá para tomar una posición. En su opinión, la comisión debería continuar, puesto que es un mandato constitucional no “dejar de lado” la elección de los integrantes de este colegiado. Argumentó que ya hay 6 magistrados cuyos mandatos vencieron. Y aseguró que sacarán un comunicado luego de la decisión tomada.

Por su parte, el portavoz de PP, Aron Espinoza, sostuvo que recién el próximo viernes o el sábado “a más tardar” decidirán si retiran a su representante, José Luna Morales.

En el caso de UPP, su vocero José Vega Antonio manifestó que “es una falta de responsabilidad y de madurez política” abdicar a una función constitucional que tiene el Parlamento.

Sobre las demás bancadas que retirarán a sus miembros, comentó que aquellas no tienen una “explicación precisa y clara” de por qué lo harán. “Este TC está con mandato vencido y eso nos preocupa porque puedan ser pasibles de una presión política. Nosotros no nos vamos a retirar”, finalizó Vega.

Mañana habrá una Junta de Portavoces en la que se espera definir este caso.

El lunes ya se habían reunido las bancadas en Junta de Portavoces para tratar el tema, pero no llegaron a un acuerdo. El Partido Morado, Somos Perú, el Frente Amplio y Alianza para el Progreso se pronunciaron por la desactivación de la comisión.

Cuestión de votos

Luego de que Rolando Ruiz (AP), titular de la comisión, manifestara que los integrantes del grupo de trabajo que se retiraron podrían reincorporarse, hasta dos agrupaciones salieron a contradecirlo.

Primero lo hizo Alianza para el Progreso (APP). Este partido ratificó el lunes que no participará de ese grupo: “Nuestra bancada se retiró de la comisión especial para elegir a los magistrados del TC a mediados de noviembre. Saludamos a los partidos que se vienen sumando a esta iniciativa con el fin de dejar sin efecto dicha comisión”.

Lo mismo hizo Somos Perú: “SP oficializa que no participará en la comisión que tiene a cargo elegir a los candidatos para conformar el TC. Esta función la deberá realizar el próximo Congreso”. Gino Costa, del PM, también ratificó que su bancada no continuará.

“Solamente un miembro de la comisión ha hecho saber oficialmente su retiro. Los demás [retiros] solo han sido por tuit y nada más. Entonces, evaluando toda la situación, he conversado con ellos y me parece que el Pleno está de acuerdo con eso [su reincorporación]. No tenemos ningún problema de seguir adelante, nuestro trabajo es completamente transparente”, refirió Ruiz en diálogo con La República.

En teoría, la comisión podría seguir funcionando si es que las demás bancadas optaran por continuar.

Pero difícilmente el Pleno podría elegir a los nuevos magistrados del TC si es que los grupos que han adelantado que no participarán en el proceso mantienen dicha posición en las semanas siguientes. Entre APP, PM, FA y SP suman 42 votos. Quedan 88 (de los 130) y, para confirmar la elección de un miembro del TC, se requieren de 87 adhesiones.

La clave

La mayoría. De los siete magistrados que actualmente integran el Tribunal Constitucional, seis de ellos ya tienen el mandato vencido: Marianella Ledesma, Ernesto Blume, Manuel Miranda, Carlos Ramos, José Luis Sardón y Eloy Espinosa-Saldaña.

