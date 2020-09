No habría votos suficientes para la vacancia presidencial

Por: Diego Quispe y Enrique Patriau

Si de números se trata, todo haría indicar que la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra no prosperará. Pero en un Congreso como el peruano, siempre puede haber un espacio para la sorpresa.

Por eso es que el Gobierno esperaba que el Tribunal Constitucional admitiera la medida cautelar para suspender el proceso. No ocurrió así. Sí aceptó, en cambio, la demanda competencial, que se resolverá en dos meses, aproximadamente.

Para el Ejecutivo se trata de una victoria a medias. Le da la razón en el fondo (de que hay un asunto por revisar en lo que atañe a la figura de la vacancia por incapacidad moral) aunque no le resuelve el problema en lo inmediato: la presidencia de Vizcarra sigue en riesgo y podría ser interrumpida por la fuerza de los votos.

El TC no admitió la cautelar porque, entre otras cosas, considera que no hay un sentido de urgencia en tanto ha habido pronunciamientos de líderes partidarios con representación parlamentaria oponiéndose a sacar a Vizcarra del cargo.

Sin embargo, para el Gobierno, la cosa no es tan sencilla. Su posición podría resumirse en un “ver para creer”.

La ministra de Justicia, Ana Neyra, advirtió a La República algo que es cierto: los congresistas no tienen mandato imperativo. Esto es, no están sujetos a lo que sus respectivos líderes digan. “Un congresista solo se pronuncia sobre sus votos, antes de eso, no hay toma de posición real”, señaló.

Para Neyra, solamente basarse en lo que un dirigente haya dicho en algún momento es “riesgoso”.

Pero el TC ya se pronunció y, por lo tanto, la vacancia continúa. Hasta el cierre de esta edición, no se había confirmado si el jefe del Estado asistirá al Parlamento. Sí está asegurada la presencia de su abogado, Roberto Pereira. Él dijo confiar en que los legisladores tomarán “la mejor decisión” luego de escuchar sus argumentos legales. “Mi labor es centrarme en las razones técnico-jurídicas”, dijo.

Posturas relativas

El desenlace de esta crisis política depende de los votos. Y los ánimos en los Pasos Perdidos del Congreso han cambiado.

Solo el portavoz de Unión por el Perú (UPP), José Vega, ha confirmado que su agrupación votará a favor de la vacancia en bloque.

“El presidente ha generado un escándalo en el país, no ha perdido perdón al pueblo. No es correcto ocultar la responsabilidad del presidente”, refirió. Para concretar la vacancia, UPP necesita 87 votos, y su bancada solo tiene 13. No basta. José Luna Morales, de Podemos Perú, bancada que apoyó a Vega en la presentación de la moción, recién analizará su postura hoy.

“Queremos que el presidente explique los audios. La demanda competencial que planteó le quita transparencia al proceso”, comentó.

El fin de semana, su colega Daniel Urresti adelantó que votará en contra de la moción, pero Luna dice que con los nuevos audios revelados, eso puede cambiar. Esta agrupación cuenta con 11 parlamentarios.

En Acción Popular, su portavoz alterno Ricardo Burga también alegó que esperarán la posición del presidente. “AP no es un partido golpista”, insistió.

De los acciopopulistas que firmaron la moción, algunos ya retrocedieron, como Wilmer Solís Bajonero, quien declaró a este diario que no es prudente insistir con la vacancia.

El domingo último, la vocera alterna del Frepap, María Teresa Céspedes, dijo que su organización no apoyará un cambio de mandatario en plena crisis sanitaria. Al cierre de esta nota, no reconfirmó esta postura.

Y en el Frente Amplio (FA) las congresistas que se mostraron en contra de sacar a Vizcarra fueron la vocera alterna Rocío Silva Santisteban y Mirtha Vásquez. “Yo creo que la vacancia es una irresponsabilidad tremenda, más allá de lo que obviamente tiene que investigarse”, manifestó Silva. Su colega Vásquez considera que se está violando el debido proceso contra el jefe del Estado.

Pero los demás integrantes del FA aún no se pronuncian.

De igual modo, falta saber cómo votarán las congresistas no agrupados. Solo Rennán Espinoza, exvocero de Somos Perú, confirmó que está a favor de la continuidad de Vizcarra.

Falta saber la postura de las parlamentarias Arlette Contreras y Rosario Paredes.

En resumen, la única bancada que tiene una postura aparentemente definida por la vacancia es UPP. En duda están Podemos Perú, FA, Frepap y Acción Popular. Si todos los integrantes de estos grupos parlamentarios votaran por retirar a Vizcarra, llegarían a 70 votos, aunque es improbable. Y aunque así ocurriera, la meta de los 87 permanecería lejana. Los partidos que han dicho estar en contra de la vacancia son Fuerza Popular, Partido Morado y Somos Perú. Por cierto, algunos de sus miembros podrían desmarcarse y respaldar la moción. En el caso de Alianza para el Progreso, Carmen Omonte insistió ayer en que no apoyarán la vacancia, luego de que su líder, César Acuña, los llamara a cambiar sus posiciones iniciales. Esto solo podrá confirmarse al momento de la votación.

Abogado Roberto Pereira: “Confío en la razón”

“Confío en los argumentos que estamos preparando, confío en la razón, confío en que el Congreso pueda estar a la altura de las circunstancias que exige el país y que pueda tomar la mejor decisión, confío en eso y si a partir de allí el Congreso decide no vacar al presidente, mucho mejor”, dijo el abogado presidencial, Roberto Pereira, a RPP.

Manifestó que la línea de defensa que planteará hoy tendrá la misma orientación de la demanda competencial presentada ante el Tribunal Constitucional, aunque con razones complementarias. Sobre la medida cautelar rechazada por el Tribunal Constitucional, indicó que era un resultado previsible aunque “hubiera sido deseable que se concediera”.

El Ejecutivo gana al admitirse la demanda

Enfoque por Beatriz Ramírez, constitucionalista

El Ejecutivo ha ganado con la admisión de su demanda y ganaría el fondo del conflicto competencial con el Congreso si el Tribunal Constitucional decide por alguna de estas tres posibilidades:

1) Señalar que donde dice la incapacidad moral permanente, debe entenderse razones permanentes de salud.

2) Señalar que la incapacidad moral permanente es ética, pero que se usa cuando el procedimiento de infracción a la Constitución no es aplicable y no hay forma de procesar al residente.

3) Si, aparte o de forma concurrente con lo anterior, el TC señala que se necesita una mayoría más amplia para la vacancia; por ejemplo, en vez de 2/3 pasar a 4/5 de los 130 votos parlamentarios.

No es necesario que el presidente de la República vaya al Congreso a defenderse de la vacancia. A donde debería acudir es a la Fiscalía para someterse a las investigaciones, aunque no pueda ser acusado hasta dejar el mandato. El presidente ya dio sus explicaciones en prensa y su exposición no cambiará el curso de la confrontación. Si va a ir su abogado al Congreso a hacer uso de la palabra, no veo para qué deba acudir el presidente de la República.

El Tribunal impone su deber de pacificación

Enfoque por Aníbal Quiroga, abogado del congreso

El TC ha expedido dos resoluciones trascendentes: (i) admitió a trámite una contienda de competencia supuestamente surgida entre el Ejecutivo y el Congreso; y (ii) denegó una pretensión cautelar que pretendía paralizar el trámite de la vacancia presidencial, destinado a que el presidente rinda cuentas de su comportamiento en las investigaciones por su cercanía con personajes favorecidos por el Mincul en contrataciones que superan los 170.000 soles y cuya última parte fue en plena pandemia.

Con sus decisiones el TC impone su deber de pacificación e interpretación constitucional, impidiendo que se mezclen dos planos: el del Ejecutivo y sus atribuciones con las responsabilidades del ciudadano que ocupa la presidencia, respecto de las cuales no se afecta al Ejecutivo y corresponden al plano de su responsabilidad personal.

Por eso es que hoy, en el Congreso, deberá comparecer el presidente a responder por su conducta, personalmente y/o por intermedio de su abogado. El TC ha impedido ser indebidamente utilizado como irregular parapeto de las responsabilidades personales de un funcionario que ocupa la primera magistratura de la Nación.

