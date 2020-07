Martín Vizcarra a congresistas: “No tengo ningún temor a que me quiten la inmunidad”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, manifestó este lunes que no tiene “ningún temor” de que se le retire la inmunidad.

“Les digo a los congresistas y a todos los peruanos, no tengo ningún temor a que me quiten la inmunidad presidencial, porque siempre he obrado con transparencia y honestidad, aquí y en cualquier parte, en toda mi vida profesional y como ciudadano”, enfatizó.

Asimismo, el mandatario cuestionó que, en la víspera, el Pleno del Congreso haya aprobado una eliminación de la inmunidad parlamentaria “distorsionada”, ya que, según señaló, sin pasar por comisión alguna, se agregó al texto que el jefe de Estado y otros altos funcionarios se quedarían sin la prerrogativa.

Noticia en desarrollo...