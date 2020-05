Partidos se preparan para una campaña con mucha incertidumbre

Con la incertidumbre de la actual pandemia, los partidos políticos miran un difícil horizonte electoral hacia el 2021. En plena cuarentena, sus dirigentes caen en la cuenta de que necesitan replantear fórmulas y estrategias para conquistar votos para llegar al Gobierno en una contienda a librarse, sobre todo, con dispositivos digitales.

En la encuesta de Ipsos de abril, tenían mayor simpatía política George Forsyth y Salvador del Solar. Seguían Daniel Urresti, Jorge Muñoz, Keiko Fujimori, Julio Guzmán, César Acuña, Alfredo Barnechea, Yonhy Lescano, Verónika Mendoza y, al final, Alberto Beingolea, Ollanta Humala, Jorge Nieto y Marco Arana. Aunque no mide intención de voto, estos resultados sirven a los partidos para pensar en posibles candidaturas.

Forsyth, quien llegó a la alcaldía de La Victoria con Somos Perú, está siendo considerado en este partido para la elección presidencial. “Es una opción, pero tendría que conversar con él. Es carismático y quiere hacer las cosas bien, le ha faltado apoyo. Él ganó con Somos Perú, pero nuestros técnicos no fueron convocados”, dice Patricia Li, presidenta de la agrupación. Cuenta que ha conversado con otros tres líderes que podrían asumir la candidatura, “uno de ellos un expremier”, comenta sin dar mayor información.

Asegura que están acostumbrados a las reuniones virtuales. “Desde hace tres meses, nos comunicamos así con secretarios regionales, provinciales y distritales. La próxima campaña será más por redes, así que estamos ya algo entrenados”, comenta.

Varias cartas

Urresti es la carta mejor posicionada de Podemos Perú, aunque es invitado del partido, no militante. Luego de ser el congresista más votado, ha ganado mayor exposición.

“Nuestro candidato puede ser Urresti, José Luna o la doctora Teresa Cabrera. Está por verse, pero debe haber un buen equipo. Hemos estado más abocados a la COVID-19, que afectó a los nuestros”, dice Enrique Wong, secretario general de Podemos.

En efecto, Luna y otros congresistas de este grupo fueron contagiados con el coronavirus.

En Fuerza Popular, comentan que están viendo el tema de las elecciones por la COVID-19. Los dirigentes juveniles han tenido reuniones virtuales, pero para coordinar conferencias sobre la pandemia y expresarse sobre el caso de Keiko Fujimori. Al cierre de esta nota, el secretario nacional, Luis Galarreta, no contestaba nuestros mensajes.

Mucha coordinación

En el Partido Morado muestran mucha mayor coordinación con mira al próximo año.

“Tenemos reuniones virtuales de base con la dirigencia nacional, las provinciales, comités, cada semana o 15 días. El contexto actual cambia radicalmente la manera de hacer política. Nos obliga a ser creativos y mejorar canales de coordinación, pero lo fundamental son las ideas y propuestas”, expresa su secretario general Rodolfo Pérez.

Alianza para el Progreso (APP) también mantiene las coordinaciones de sus dirigentes.

“Hay más reuniones que antes de la emergencia, porque la tecnología permite comunicarnos con más frecuencia, aunque no sea en persona. La situación nos lleva a hacer la planificación más virtual. También estamos viendo capacitaciones para nuestros voceros porque la campaña ya no será puerta a puerta y se requiere otro tipo de acercamiento”, indica Humberto Acuña, secretario nacional de Organización de APP.

En Acción Popular esperan definiciones de las reglas de juego electorales, aunque siguen algunas coordinaciones. Además, tienen más exposición por sus autoridades.

“Conversamos en el Comité Político. Íbamos a elegir nuestra directiva el próximo mes, pero se complica. El Jurado Nacional de Elecciones mantiene mi inscripción para actos que den viabilidad a la institución, así que estamos atentos a lo que se decida para el proceso electoral”, refiere Mesías Guevara, presidente saliente de AP y gobernador de Cajamarca.

“Con la pandemia, la campaña interna se ha paralizado. Esos factores hacen que aparezca una nueva forma de hacerla. Lo importante es que el presidente del Perú no resulte de una improvisación, eso sería fatal para el país. Ese es nuestro esfuerzo”, opina Edmundo del Águila Morote, miembro del comité político del partido de la lampa.

Nuevo Perú se quedó en el camino a la inscripción partidaria. Sin embargo, mantiene acercamientos con otros partidos para participar en alianza en los comicios del 2021.

“El escenario político ha cambiado y debemos repensar nuestras apuestas. Este fin de semana empezamos una discusión interna nacional. Iremos a las elecciones, pero inscribirnos ahora es muy difícil por la pandemia y por una contrarreforma en el Congreso. Creemos en la necesidad de una coalición amplia, no solo un bloque de izquierda en lo ideológico”, adelanta Álvaro Campana, secretario nacional de Nuevo Perú.

Nuevos y tradicionales

Aunque Salvador del Solar tiene una ubicación expectante en las encuestas, no tiene partido político. No obstante, dirigentes de diversas organizaciones inscritas se han acercado a él para tentar una candidatura presidencial. Aún no hay nada cuajado.

Por otro lado, partidos más antiguos ven en la próxima elección otra oportunidad clave. En el PPC, se ha formado un Directorio de Unidad Nacional para “intentar una propuesta de unidad en el país, llamar a los mejores sin distingos de colores”. En este grupo están Alberto Beingolea, presidente del partido, Carlos Neuhaus, Lourdes Flores, entre otro