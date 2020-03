Congreso a punto de liberar 25% de fondos de AFP

Por: Jair Sarmiento y Carlos Aguilar

Desde que el nuevo coronavirus (Covid-19) sacudió las bolsas en el mundo, a tal punto de registrar caídas históricas de 9,9%, –cifras no vistas desde 1987–, también se vieron perjudicadas las rentabilidades de los aportes en el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

En ese sentido, si bien el fondo administrado por las cuatro AFP al 17 de febrero era de S/ 223 mil millones, se supo que al 16 de marzo el total del fondo bajó a S/ 193 mil millones, lo que quiere decir que se perdieron S/ 30 mil millones de todos los aportantes.

Ante este panorama, el Ejecutivo, encabezado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), llamó a la calma y aseguró que dichos fondos recuperarán su rentabilidad como ocurrió en anteriores crisis. De igual modo, el Gobierno recomendó que no haya cambios de un fondo a otro porque se generarían pérdidas.

Proyecto multipartidario

Sin embargo, lo dicho por el MEF generó aún más intranquilidad y ante el reclamo de los aportantes, diversas bancadas plantearon una serie de proyectos de ley que proponen el retiro parcial o total de los fondos de pensiones.

Pero según fuentes congresales luego hubo un consenso entre los partidos políticos y presentaron la iniciativa legislativa multipartidaria que habilita el retiro del 25% sería la que se debata este martes en el Pleno.

Con base en el proyecto multipartidario, la entrega del porcentaje se efectuará en un plazo máximo de diez días de presentada la solicitud, en la cual los afiliados deberán indicar el número de cuenta bancaria para el depósito correspondiente.

Cabe indicar que esta propuesta tuvo las firmas de los congresistas de Podemos, Alianza para el Progreso, Frepap, Unión por el Perú, Partido Morado, Fuerza Popular, Somos Perú y Acción Popular.

Entre otras iniciativas, la bancada de Podemos Perú ya había presentado en un primer momento, la “Ley de régimen facultativa para la devolución de los aportes”, que propone la liberación del total del fondo para quienes dejaron de aportar durante 36 meses (3 años) seguidos, según la elección del afiliado para retirar o no el dinero existente de sus cuentas individuales de capitalización.

Por su lado, la parlamentaria de Alianza para el Progreso, Carmen Omonte, propuso que los afiliados puedan retirar hasta el equivalente de 10 sueldos mínimos (S/ 9.300); mientras que los que tengan en su fondo más de S/ 10 mil puedan acceder al 50%.

Por su parte, el vocero del Frente Amplio, Lenin Checo, informó que mañana, en la Junta de Portavoces, su bancada impulsará el retiro del aporte de las AFP y que este debe ser mayor del 25%.

En tanto, el portavoz de Unión por el Perú, José Vega, también se sumó a esta campaña y afirmó que propondrán que se permita a los aportantes utilizar hasta el 50%.

Ante estas propuestas, la Asociación de AFP indicó que el retiro del 25% de los fondos agravará la recesión económica previsible tras la cuarentena por el brote del coronavirus.

“Liberar el 25% de los fondos (S/ 38.000 millones) supone entregar 10 veces más de lo que ha dispuesto el Gobierno con fondos públicos, lo cual es desproporcionado”, manifestó la asociación.

Al respecto, Walter Eyzaguirre, especialista en finanzas personales, señala que si bien, en líneas generales, retirar cualquier fondo de las AFP significaría perder dinero, se podría plantear un retiro de cuatro remuneraciones mínimas vitales (S/ 3.720) hasta 1 UIT (S/ 4.300).

Según el experto, así las familias contarán con dinero para afrontar la difícil situación económica por la que estén pasando, ya que se han paralizado la mayoría de actividades y en muchos casos no hay manera de generar liquidez. En toda esta discusión, los afiliados consideran que ellos son los que sienten el golpe directo por las pérdidas, mas no las AFP.

Como Alberto Sarmiento (50), trabajador independiente que aportó a una AFP durante 30 años. Su fondo acumuló S/ 147.700, pero por la coyuntura volátil, se redujo a S/ 143.000; es decir, perdió S/ 4.700, según pudo observar en su último estado de cuenta.

“Temo que mi fondo siga disminuyendo. El retiro de una parte de lo que he aportado sería necesario para afrontar la crisis dentro de mi economía familiar. Ya que la medida del Gobierno de suspender los aportes de abril no favorece a los que ya no aportamos”, manifestó.

¿También se podría replicar en la ONP?

Así como se han planteado propuestas legislativas para retirar un porcentaje de los fondos de las AFP, también es necesario saber si estas medidas se podrían replicar en el régimen del Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

Ante ello, Walter Eyzaguirre, experto en finanzas personales, señala que sí se tendría que observar ya que en la Oficina de Normalización Previsional (ONP) existe una gran cantidad de personas que han aportado de su sueldo y no llegan a tener una pensión porque recién tienen 10 años de aporte o menos.

De esa forma, según Eyzaguirre, esos aportantes también tendrían liquidez durante la emergencia por el Covid-19.

Opinión

Alberto Sarmiento, Afiliado al SPP

“Hasta ahora he perdido S/ 4.700. Temo que mi fondo siga disminuyendo. El retiro de una parte de mi fondo sería necesario para tener con qué afrontar la crisis que hoy existe por el coronavirus”.