Odebrecht: José y Hernando Graña corrigieron su confesión sincera ante la fiscalía

Los aspirantes a colaboradores eficaces José Alejandro Graña Miró Quesada y Hernando Alejandro Graña Acuña, ex altos directivos de la constructora nacional Graña y Montero, han corregido su confesión sincera ante el Equipo Especial Lava Jato.

Lo hicieron en los días previos al nuevo interrogatorio, en la ciudad de Curitiba, al exsuperintendente de Odebrecht, Jorge Simoes Barata, y al exdirector de Ductos Rodney Rodríguez de Carvalho sobre el caso Gasoducto.

Como advirtió La República en su edición del domingo último, la declaración de los Graña adolece de una serie de errores, incongruencias y contradicciones con ellos mismos, la declaración de Barata y documentos oficiales del proyecto del Gasoducto Sur peruano. Un hecho que los Graña reconocen a través de su rectificación.

Diferencia significativa

El miércoles 4 de marzo último, los abogados de José y hernando Graña se presentaron al despacho de la fiscal Geovana Mori para aclarar y documentar el monto que la constructora Graña y Montero pagó por el 20% de las acciones del consorcio que construiría el Gasoducto Sur peruano.

Aclaran que ese pago no fue de US$ 63 millones como señalaron en su declaración inicial, sino de 38,2 millones de dólares. Esta ultima cifra es la que aparece en un balance presentado por Odebrecht y en la adenda 01 al contrato complementario de constitución del consorcio constructor Ductos del Sur. Una diferencia de US$ 24,8 millones respecto a la cifra inicial que habían declarado.

La historia gaseosa

Al iniciar el procedimiento de colaboración eficaz, el 17 de julio del 2019, Hernando Graña declaró a la fiscalía que el 25 de junio del 2014 aceptaron realizar un pago de US$ 63 millones por el 20% de las acciones en la empresa Consorcio Constructor Ductos del Sur.

Ese monto, dijo Hernando Graña, incluía un porcentaje del aporte que Odebrecht habría realizado a la campaña presidencial del Partido Nacionalista en las elecciones del 2011.

Anotó que su intereses en el Gasoducto comenzó el 2010, con una propuesta de la constructora brasileña para pagarles el saldo de una deuda de US$ 9,9 millones con el 7,22% de las acciones en el proyecto Kuntur.

Así, en enero del 2014, Odebrecht y GyM prepararon un convenio de participación conjunta para participar en la licitación del Gasoducto. GyM tendrían el 20%, Odebrecht el 40% y otro operador estratégico, el 40%. Pero en abril del 2014, después de que Odebrecht perdiera la licitación de la Línea 2 del Metro, Barata les dice que Nadine Heredia no estaba dispuesta a entregar ninguna obra a GyM y deben dejar su lugar a Enagás de España.

Así, acordaron que GyM se retiraba del proyecto, entraba Enagás con el 25% y Odebrecht asumía el 75% con la promesa de cederles, luego de ganar la licitación y firmar el contrato, un 20%.

Pero esa oposición apenas habría durado tres meses, pues entre abril y mayo del 2014 vuelven a negociar su reincorporación y, entonces, dice Hernando Graña, Odebrecht les pide que reconozcan los gastos que ellos ya habían realizado por 60 millones, más un porcentaje del aporte de campaña al Partido Nacionalista del 2011, por lo que la cifra final subió a 63 millones, en el documento final que suscribieron el 25 de junio del 2014.

Nueva cifra

Ahora los abogados de los Graña han presentado a la fiscal Geovana Mori los documentos contables de esa transferencia de acciones donde solo aparecen US$ 38’216,599 como el monto del pago que habrían realizado a Odebrecht Latinvest por el 20% de las acciones del concesionario Gasoducto Sur peruano.

En los documentos también se indica que este pago se reconoció en un adenda, lo que también difiere de lo dicho inicialmente por los Graña, que mencionaron el pago desde el primer día de su incorporación.

Gastos que no aparecerán en la contabilidad

Los Graña entregaron a la fiscal Geovana Mori las copias de dos correos y el Acuerdo Complementario a la adenda 01 al contrato de constitución del Consorcio Constructor Ductos del Sur, reveló Panorama.

En un mail, Pablo Falvino, funcionario Odebrecht, le indica a José Romero Gallegos de GyM: “José, te adjunto el listado de costos solicitados. Solo falta un concepto a incluir que entiendo está siendo tratado a otro nivel".

En un siguiente correo de Renato Rojas a Luis Díaz Oliveros de GyM se dice: “Ellos dicen que hay una serie de costos que no están contabilizados y no lo estarán nunca porque se generaron en Brasil o Argentina”.

Expediente gasoducto

La declaración inicial de Hernando Graña que la fiscal Geovana Mori utiliza como dato cierto en la disposición de formalización de la investigación preparatoria.