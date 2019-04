Hoy Barata contará toda la verdad

Llegó la hora. La declaración clave del caso Lava Jato en el Perú. A partir de las 9:00 de la mañana de este martes, 23 de abril, el exsuperintendente de Odebrecht Jorge Simoes Barata empezará a declarar ante los fiscales del Equipo Especial.

Barata dirá toda la verdad. La verdad que solo él conoce de los actos de corrupción que la constructora brasileña protagonizó en el Perú. Lo hará en la sede del Ministerio Público- Procuraduría Federal de Brasil, ubicado en el Nº 933 de la ruta Marechal Deodoro, en la ciudad de Curitiba, Brasil.

Por tercera vez

Es la tercera vez que el exfuncionario de Odebrecht declarará ante los fiscales peruanos sobre casos de corrupción y lavado de activos. La primera vez, a fines del 2016 y comienzos del 2017, habló ante los fiscales Hamilton Castro y Sergio Jiménez sobre actos de corrupción en la construcción de la vía Interoceánica, el Metro de Lima, la vía Evitamiento Cusco, Costa Verde Callao, el Club de la Construcción, los arbitrajes fraudulentos y aportes a las campañas políticas de Ollanta Humala, en las elecciones del 2011, y la revocatoria y reelección de Susana Villarán.

En marzo del 2018, en Sao Paulo, declaró ante el fiscal José Domingo Pérez sobre aportes a las campañas políticas del fujimorista Fuerza 2011, Apra, Alianza por el Gran Cambio, Perú Posible y las candidaturas de Keiko Fujimori, Alan García Pérez, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo.

Ahora, volverá a hablar sobre casos de corrupción. El martes y miércoles, con el fiscal José Domingo Pérez. El jueves, con los fiscales Germán Juárez y Geovanna Mori. El viernes, con Carlos Puma y Elmer Chirre, este último de las fiscalías anticorrupción.

Protección

En interrogatorios continuados, Barata debe precisar, aclarar, ampliar sobre hechos que ya declaró o revelar nuevos actos de corrupción que pudiera haber pasado por alto en sus declaraciones anteriores.

Como Barata es el único que sabe la verdad que va a contar, será difícil saber de inmediato si mintió, alteró los hechos u ocultó algunos otros. Sobre la verdad que cuente, la constructora brasileña ya ha entregado algunos documentos y presentará los que sean necesarios para confirmarlos.

En esta oportunidad, Barata llega a declarar luego de firmar un acuerdo de colaboración con el Equipo Especial del Ministerio Público que lo excluye de cualquier sanción penal por los hechos ilícitos que protagonizó, promovió, permitió o presenció. El acuerdo está en proceso de convalidación judicial, pero le da un gran respaldo para contar toda la verdad.

Alan García

Un punto central de esta declaración, hoy y mañana, será aclarar la participación del fallecido expresidente Alan García en casos de corrupción.

El 2016-2017, el fiscal Hamilton Castro le preguntó tres veces si pagó sobornos al expresidente García. El exsuperintendente de Odebrecht respondió tres veces no. Pero las autoridades sospechan que en esa oportunidad no dijo todo lo que sabía, no dijo toda la verdad. Había preocupación por cómo tomaría el Perú sus declaraciones y eso lo habría llevado a guardarse algunas o muchas cosas.

En esa oportunidad, Barata solo habló de dos pagos hasta por 8,1 millones de dólares a un viceministro y funcionarios de menor jerarquía del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el gobierno de García, por la obra del Metro de Lima.

"Chalán"

Hoy la situación es distinta. La fiscalía ha logrado consolidar gran respaldo popular y legal a sus decisiones. Los fiscales del Equipo Especial Lava Jato demostraron que quieren y pueden investigar y procesar todo lo que se diga, sin importar el peso político del funcionario acusado.

Otro detalle clave. Dos semanas antes de esta declaración, los abogados de la constructora entregaron a la fiscalía correos y reportes bancarios de pagos al exvicepresidente de Petroperú Miguel Atala y al exsecretario de la presidencia Luis Nava Guibert, ambos muy cercanos al expresidente García. Los pagos provenían de la División de Operaciones Estructuradas, Caja 2 de Odebrecht, y se declaró que eran por las obras del Metro de Lima y la Interoceánica.

Se precisó que un pago de 1,3 millones realizado en la Banca Privada de Andorra a una offshore a nombre de Miguel Atala era en realidad para Luis Nava, bajo el nombre código de "Chalán". El hijo de Nava también recibía otro pago con el seudónimo de "Bandido". Es decir, documentos que revelan o precisan un dato del que no habló antes y que ahora deberá precisar o explicar. Barata sabe, dijo Marcelo Odebrecht, él tiene que aclarar estos detalles.

Oposición

El suicidio de Alan García va a afectar la declaración de Barata. Eso es evidente. En medios empresariales de Sao Paulo, sede principal de Odebrecht y donde tiene su residencia Barata, se comenta que el directivo de la constructora quedó conmovido por la muerte del expresidente peruano.

El abogado de García, Erasmo Reyna, o el de otro procesado van a intentar oponerse a preguntas directas del fiscal sobre García. La fiscalía todavía no ha cerrado la investigación al expresidente, por lo que el defensor legal puede participar en la diligencia.

Existen muchas formas de preguntar. Podría ser suficiente hablar del Metro de Lima o la Interoceánica en el gobierno del 2006 al 2011 para que el nombre de García salga a la luz.

José Pérez está preparado para romper la resistencia de Barata o superar cualquier oposición de la defensa. Al terminar el día, es seguro que sabremos más de las operaciones corruptas de Odebrecht en el Perú.❖

