Susel Paredes: Me gustaría ser alcaldesa de Lima

La todavía gerenta de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, Susel Paredes, expresó este sábado 28 de diciembre que le gustaría ser alcaldesa de Lima.

En declaraciones para Radio Nacional, Paredes Pique indicó que conoce Lima “como la palma de su mano” y está dispuesta a entregar su experiencia sobre la capital para hacer “tantísimas cosas”.

“Claro. No sé si vaya a postular. No lo descarto, porque los políticos siempre vamos a querer más, somos ambiciosos. Además, amo Lima. Me encanta. Conozco todos los distritos y conozco el Cercado como la palma de mi mano”, expresó.

Sobre la capital, que ahora es dirigida por Jorge Muñoz, la funcionaria de La Victoria agregó que es una ciudad con mar que no es aprovechada.

“Lima es una ciudad que tiene mar y que nunca se ha usado como la principal capital con costa. Hemos destruido nuestras playas. Se construyó un estacionamiento para yates que destruyó el litoral”, continuó.

El último 19 de diciembre, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, informó que Paredes Piqué renunció a su puesto en la comuna que dirige y que cumplirá sus labores hasta este martes 31 de diciembre.

“Susel Paredes va a trabajar con nosotros hasta finales de diciembre y nosotros le deseamos todo lo mejor. Ella para nosotros no es una trabajadora nomás, es una real amiga, la considero muchísimo [...] Seguramente está viendo distintas opciones para el crecimiento personal de ella”, manifestó la autoridad edil en aquella oportunidad.

Consultada por su mencionada decisión, Paredes sostuvo que cumplió su ciclo en la Municipalidad de La Victoria y que muestra de ello es la recuperación del emporio comercial de Gamarra.

“El alcalde me dijo que ordene Gamarra y le dejo una Gamarra ordenada […] Nuestro trabajo ha permitido tener las treinta manzanas de Gamarra en orden [...] Voy a continuar en política hasta el último día de mi vida. Hasta cuando sea viejita postularé para ser presidenta de mi edificio”, agregó.

Esta no sería la primera vez que Paredes Pique postule a algún cargo público. Tras la disolución del Congreso, informó que sería candidata al Congreso de la República por el partido Somos Perú en las elecciones de enero del 2020.

Sin embargo, antes de formalizar su inscripción ante el Jurado Electoral Especial correspondiente, renunció a sus aspiraciones en el Legislativo, luego que se conociera que compartía la nómina con un postulante vinculado con la red de tráfico de terrenos de Rodolfo Orellana.