Rosa Bartra miente

Lejos de hacer un mea culpa porque el informe de la comisión Lava Jato del Congreso no recomendó investigar penalmente al expresidente Alan García por las coimas de Odebrecht, la extitular de ese grupo de trabajo, Rosa Bartra, afirmó ayer que “no lo excluyó”.

Tratando de salvar su responsabilidad o de limpiar el rostro de Fuerza Popular para las próximas elecciones, Bartra intentó tergiversar las conclusiones del informe elaborado por el grupo que ella lideró.

Las declaraciones de Luis Nava, exsecretario de García, en las que afirma que el líder aprista recibió cinco o seis loncheras con 60 mil dólares de Odebrecht ponen en duda, una vez más, el trabajo de la fujimorista en la comisión que investigó los sobornos de empresas brasileñas a funcionarios públicos.

Quiso confundir a la población y hasta citó una parte de la conclusión número 36 sobre la responsabilidad penal de funcionarios del Ministerio de Transportes en la concesión del Metro de Lima. El primer nombre que mencionó fue el de García, cuando en el informe final no aparece.

"Nunca se excluyó. Nunca", aseveró en RPP e incluso retó a los periodistas a verificar el documento. "Esa ha sido una mentira, que han repetido y repetido", dijo casi gritando.

La República comprobó que en la referida conclusión no figura el nombre del fallecido líder del Apra. (Ver infografía).

Es decir, la aún congresista fujimorista Rosa Bartra (por integrar la Comisión Permanente) le mintió al país una vez más.

Pese a ello, la legisladora insistió en que jamás blindó al ex jefe de Estado. Es más, afirmó que Alan García está en la lista de personas que la comisión recomendó investigar.

Bartra dijo que Nava no aparece en dicha relación porque no era un funcionario relacionado directamente por los casos, aunque lo interrogaron, pero no quiso dar información, argumentando que estaba siendo indagado en la Fiscalía.

Y aseguró que en la comisión Lava Jato hubo 600 investigados, de los que se recomendó investigar a 170 personas, entre ellas el expresidente aprista.

No tenía la información

Según Bartra, lo revelado por Nava sobre las coimas que Odebrecht le habría dado a García se conoció después de concluir su periodo de investigación.

“No se puede comparar el trabajo el Congreso con el del Ministerio Público”, declaró Bartra sumamente exaltada, argumentando que no tenían informaciones de colaboradores eficaces y que ellos no podían enviar a prisión a alguien para que declare después.

La única responsabilidad que aparece sobre García en el informe Lava Jato está en la página 498 donde se dice que "habría infringido" el artículo 118 de la Constitución, por lo cual habría sido investigado por infracción constitucional (que no amerita una sanción penal), pero prescribió al haberse vencido el plazo de cinco años.

Pese a ello, Bartra afirma que no se blindó al cuestionado líder del Apra.

La comisión que lideró Bartra y que no ha revelado nada nuevo del caso Lava Jato le costó al país más de 6 millones de soles. Cabe recordar que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en prisión preventiva por obstrucción a las investigaciones del caso Odebrecht, tampoco fue investigada por Bartra. Se le exoneró argumentando que nunca fue gobierno.

Fujimorista decía que no había pruebas

En el 2018, Rosa Bartra justificó que Alan García haya sido excluido del informe que elaboró. “Necesitamos evidencia de que ha existido una vinculación con un acto de corrupción vía coima, soborno o dádiva que hubiese tenido el presidente para vincularlo”, declaró.

Bartra votó en contra de la cuestión previa para que se incluya a Alan García y Keiko Fujimori como investigados en el informe final de la comisión Lava Jato .

El excongresista Hernando Cevallos consideró que Rosa Bartra debe responder a la justicia y el Ministerio Público debería actuar de inmediato al comprobarse que nunca investigó al expresidente Alan García.

Falta la verdad

Bartra cita conclusión número 36 y dice que figura García como investigado.

“Sobre el aspecto penal, conclusión 36: ‘de lo expuesto en el punto relacionado a las acciones coordinadas’ (se halló) responsabilidad sobre el señor Alan García, Enrique Cornejo, Luis Cuba Hidalgo, Edwin Martín Luyo Barrientos, Mariella Janette Huerta Minaya y etc. Nunca se excluyó. Nunca. Esa ha sido una mentira que han repetido y repetido”.

Sin embargo, en el documento original no aparece el líder aprista.