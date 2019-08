Critican carta de Olaechea a la Comisión de Venecia

Por: Diego Quispe Sánchez

La consulta enviada por el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, al titular de la Comisión Europea por la Democracia por el Derecho, Gianni Buquicchio, apuntaría a distorsionar el impulso del Proyecto de Ley 4637, referido al adelanto de elecciones para el 2020.

Y eso no fue bien recibido en el Ejecutivo.

La carta de Olaechea enviada el 15 de agosto a la también conocida como Corte de Venecia, pone en tela de juicio si el Ejecutivo respeta o no la autonomía del Parlamento al impulsar reformas constitucionales.

El documento, como trascendió, sostiene que el 4 de junio el Ejecutivo promovió la cuestión de confianza por seis proyectos de reforma política “bajo la amenaza” de cerrar el Parlamento. El oficio, además. cuestionó el Proyecto de Ley 4637.

La razón del pedido de Olaechea a la Corte de Venecia es ante un eventual escenario donde el presidente Martín Vizcarra demande la confianza al PL 4637 y, en caso se la nieguen, disolver el Legislativo. Siguiendo el coro del fujimorismo, el Apra y sus aliados, la consulta del presidente de la Mesa Directiva considera que no se pueden plantear cuestiones de confianza por reformas constitucionales. Ahí radica la disyuntiva. El PL 4637 requiere reajustes a la Constitución: acortar el mandato presidencial y congresal.

El fallo del Tribunal Constitucional del año pasado explica que se puede plantear confianza por leyes. Pero aún no define si es posible o no por reajustes a la Carta Magna. Todavía no es discutida. Tampoco existe una prohibición formal.

Respuesta a Olaechea

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, respondió a La República que el requerimiento de Olaechea “es una clara muestra de renunciar expresamente a sus competencias y autonomía”. Zeballos acotó que las observaciones de la Comisión de Venecia no son vinculantes y que, por ende, el debate sobre el carácter constitucional del PL 4637 debe centrarse acá y no en fueros internacionales.

“Son asuntos que autónomamente deben resolverse por órganos constitucionales peruanos. Reprochable actitud (de Olaechea) de poner en observación nuestra democracia”, expresó Zeballos.

Para el ministro, el pedido de opinión es impreciso porque no menciona la coyuntura por la que el Gobierno pidió la confianza por la reforma política, y el 31 de julio presentó el proyecto de adelanto de comicios.

“Es también inoportuna, porque se plantea sobre hechos hipotéticos; es evidente que la consulta ya desvela una intención”, enfatizó. Y el mito, que trasciende diariamente en los Pasos Perdidos, es una supuesta intención del presidente Vizcarra de cerrar el Congreso.

Para el expremier Pedro Cateriano, el requerimiento de Olaechea es contradictorio, porque si sostienen que el Ejecutivo no puede pedir confianza por proyectos de reformas a la Constitución, ¿por qué le dieron luz verde al gabinete del premier Salvador del Solar el 5 junio por seis proyectos de reforma política?

Además, recalcó, los congresistas no están sujetos a mandatos imperativos. Es decir, pueden censurar gabinetes si lo desean. El problema parte, añadió Cateriano, en que en setiembre del 2017 censuraron al gabinete de Fernando Zavala cuando no era necesario. “No midieron las consecuencias ”, rememoró.

Pero, ahora, si desean hacer lo mismo con el gabinete de Salvador del Solar, les costaría irse a casa.

Futuro de la demanda

El relator sobre la independencia de magistrados de la ONU, Diego García Sayán, explicó que no es usual que la Comisión de Venecia emita opinión sobre una consulta sesgada como la formulada por Olaechea.

El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, por su parte, considera necesaria la consulta a esta institución. Acotó que esta comisión sesiona cuatro veces por año. La próxima reunión de este consejo será en octubre y quien participa como representante del Tribunal Constitucional es el magistrado José Luis Sardón.

La palabra

- Vicente Zeballos - Ministro de Justicia

“Reprochable actitud de poner en observación nuestra democracia. El pedido de opinión es impreciso porque no advierte el contexto bajo el cual anteriormente se planteó la cuestión de confianza”.

- Diego García Sayán - Relator de ONU

“No sería pertinente que la Comisión de Venecia emita opinión sobre la base de una consulta sesgada del presidente del Congreso. Desde ya, el proceso se vulnera cuando se falsea la realidad”.

- Óscar Urviola Hani - Expresidente del TC

“La Comisión de Venecia hace recomendaciones. Los sesiones se celebran cuatro veces al año. Me parece que es una iniciativa necesaria. La comunidad internacional va evaluar mejor”.