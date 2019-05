Junta de Portavoces vería hoy la cuestión de confianza

Tras el anuncio del presidente Martín Vizcarra sobre la cuestión de confianza que presentarán hoy al Congreso, el presidente de la mesa directiva del Parlamento, Daniel Salaverry, aseguró a La República que tan pronto reciba el documento convocará a la Junta de Portavoces para analizarlo.

En tanto, la reacción de los congresistas ante la decisión de Vizcarra estuvo dividida. Unos lo aprobaron y dijeron que esperaban ya esta firme decisión. Otros señalaron que el mandatario tuvo un tono provocador innecesario y poco tolerante. Otro grupo se mantuvo firme en su postura respecto a la necesidad de cerrar el Congreso.

Oracio Pacori, de Nuevo Perú, sostuvo que existen razones suficientes para presentar la cuestión de confianza, como las trabas a la reforma política y el retroceso en la lucha contra la corrupción.

De la misma opinión fue Juan Sheput, de Concertación Parlamentaria. Respaldó al presidente Vizcarra en reconsiderar el vergonzoso archivo de denuncias contra Pedro Chávarry por la mayoría congresal.

Jorge del Castillo, del Apra, opinó que no era necesario que el presidente adopte una actitud agresiva para plantear la cuestión de confianza, pues afecta al Congreso.

También recomendó que se excluya la reconsideración de la votación del martes respecto a Chávarry porque no es parte de la confianza.

“No sé si el Congreso revise o no una decisión, pero por lo menos no es posible una cuestión de confianza por ese hecho. Lo que sí es posible es poner cuestión de confianza por los cinco puntos que el señor presidente ha mencionado. En ese sentido quiero decir que no estamos en contra”, precisó. Aunque añadió que “no puede esperar que se apruebe al pie de la letra lo que él ha dicho”.

Mientras que en las filas de Fuerza Popular, Karina Beteta y Luz Salgado refirieron que la comisión de Constitución se ha declarado en sesión permanente sobre la reforma política. Agregaron que hay un cronograma que se va a cumplir a fin de aprobar las reformas que requiere el país.

“La cuestión de confianza tiene que ser presentada de manera formal y el presidente del Congreso tendrá que convocar a la Junta de Portavoces. Así que mientras no tengamos esa reunión creo que debemos decirle al país que esté en calma, que nosotros estamos cumpliendo con nuestra función congresal”, sostuvo Luz Salgado.

Marisa Glave, de Nuevo Perú, saludó que el presidente Vizcarra se haya decidido a defender la reforma política que entregó casi huérfana al Congreso, sin un apoyo decidido del Ejecutivo.

Cuestionó que ahora un gran sector de congresistas diga que hay voluntad en todos los temas cuando muchos se han opuesto a aspectos como la paridad y la alternancia.

“Los temas que el presidente ha pedido que se discutan y las reformas políticas tienen que salir sí o sí porque sino va a ser una burla como en la cuestión de confianza pasada, en la que dijimos sí queremos avanzar en los cuatro puntos para el referéndum y un sector mayoritario del Congreso terminó metiendo dos contrabandos: la bicameralidad y distorsionar la cuestión de confianza”, acotó Glave. ❖

Piden dejar de lado intereses subalternos

César Vásquez y Edmundo del Águila, voceros de Alianza para el Progreso y de Acción Popular, respectivamente, respaldaron la cuestión de confianza y coincidieron en que debe ser analizada “sin apasionamientos” ni “intereses subalternos”.

“El Ejecutivo ha recogido el clamor popular. Debemos responder sin apasionamientos”, dijo Vásquez. Del Águila agregó que “se debe priorizar el interés nacional antes que el subalterno”.

Gino Costa

Bancada Liberal

“La cuestión de confianza era de esperar por el vergonzoso blindaje del fujiaprismo a Chávarry y los Cuellos Blancos, y por la negativa a debatir y aprobar los proyectos de ley de reforma política”.

Humberto Morales

Frente Amplio

“No daremos la cuestión de confianza, pues nos mantenemos firmes en que se cierre el Congreso, adelantar las elecciones y convocar a una Asamblea Constituyente para tener una nueva Constitución”.

Carlos Tubino

Fuerza Popular

“Lamento esa reacción del presidente, generando inestabilidad política, afectando a su propio gobierno y a todos los peruanos. Nosotros vamos, lógicamente, a analizar esa cuestión de confianza”.

Indira Huilca

Nuevo Perú

“La medida es constitucional y resultado de la prepotente mayoría fujimorista que sigue de espaldas a las demandas ciudadanas, blinda a corruptos y se opone a la reforma política”.