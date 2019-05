Fiscal Pérez cuestiona la continuidad de Chávarry en el MP

El fiscal José Pérez, miembro del Equipo Especial que investiga el caso Lava Jato, deploró la posición asumida ayer por el Congreso de la República, al archivar las graves acusaciones que pesan contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry.

"Soy un ciudadano que al ver lo que ha sucedido (con la votación en la Comisión Permanente) me indigno, también siento que no me representa este Parlamento. Creo que sí se deben tomar medidas fuertes y constitucionales, como someter una cuestión de confianza para poder, de una vez, cambiar esta situación de impunidad que se ha generado a partir de estas decisiones desafortunadas", dijo.

Pérez lamentó que el Congreso haya perdido legitimidad.

"No hay una correspondencia a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Lo que estamos dando cuenta es de una frustración del trabajo que viene realizando la Fiscalía porque no hay un acompañamiento del Congreso", dijo en Canal N.

Perjuicio

El fiscal advirtió además que la permanencia de Pedro Chávarry en el Ministerio Público podría dificultar y poner en peligro las pesquisas que el Equipo Especial Lava Jato desarrollan actualmente contra todos los involucrados en actos de corrupción.

"Tener a Pedro Chávarry definitivamente va a perjudicar la actuación... no solamente la que realiza el Equipo Especial en el caso Lava Jato, sino también la investigación que están realizando las fiscales del Callao y, probablemente, la investigación que está realizando el fiscal Millones en Chiclayo", sostuvo.

"¿Qué resultados van a obtener las fiscales del Callao, si a todos los funcionarios que están pasando por el Congreso se les libra de ser procesados como miembros de organización criminal?", se preguntó luego.

Incomodidad

La intervención de Chávarry Vallejo en la Comisión Permanente fue considerada por el fiscal Pérez como penosa.

"Hoy ha habido un cuestionamiento a la labor del Equipo Especial y sobre todo a dos investigaciones que, creo, marcan la pauta del porqué se está cuestionando su actuación como fiscal de la Nación: son los casos de Keiko Fujimori y Alan García. Tengo a un fiscal supremo que ya cuestionó mi actuación. Cuestiona mi actuación porque, según él, solicité una prisión preventiva contra Keiko Fujimori sin contar con suficientes elementos ce convicción. No tomó en cuenta que hubo un juez y una sala que confirmo la prisión", reclamó.

En el caso de Alan García, el fiscal reclamó que se le haya cuestionado por haber pedido su detención en Semana Santa.

"Ese es el fiscal supremo que en este momento está ejerciendo una función. Ya ha dado su posición del Equipo Especial, lo está descalificando y esa descalificación va a ser recogida por quienes defienden a los investigados", puntualizó. ❖

No se tiene firme decisión de investigar