advierten maniobra para dilatar sanción a fiscales gálvez y chávarry

Argumentando que la semana siguiente es de representación, la bancada de Fuerza Popular dijo que no garantiza su presencia este martes (9:00 a.m.) en la sesión de la Comisión Permanente convocada por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, con lo cual se corre el riesgo de dilatar la discusión y votación del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que pide la destitución e inhabilitación por 10 años de los fiscales Pedro Chávarry y Tomás Gálvez.

En diálogo con La República, las fujimoristas miembros de la Comisión Permanente Karina Beteta, Milagros Takayama y Tamar Arimborgo cuestionaron que se haya convocado a sesión, “cuando tienen que estar en sus regiones”; mientras el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, consideró inadecuado que se cite a esa comisión en semana de representación. Añadió que el tema no ha sido visto en la bancada, pero desde ya mostró su disconformidad con la decisión de Salaverry.

La Comisión Permanente tiene 29 miembros y 18 son de Fuerza Popular, por lo que tiene los votos suficientes para decidir la sanción de Chávarry o no. Sin embargo, otro escenario es que decidan no asistir “por estar en semana de representación”, más aún si se tiene en cuenta que 11 fujimoristas son de diferentes regiones del interior del país.

Karina Beteta, quien representa a la región Huánuco, no ocultó su malestar por la convocatoria a la Comisión Permanente. “Tenemos que cumplir nuestra agenda que la tenemos programada con anticipación, mientras el señor Salaverry se va a China (viaje que fue cancelado). No puedo dejar de cumplir mis compromisos en mi región”, señaló, dejando en evidencia que su prioridad no es definir la acusación contra los fiscales acusados por presuntamente pertenecer a la mafia de ‘Los Cuellos Blancos’.

Milagros Takayama, de Lambayeque, también dijo tener compromisos agendados en la región que representa y que no puede dejar de atender; mientras Tamar Arimborgo sostuvo que si no va en la semana de representación a la región Loreto puede ser sancionada.

Ninguna consideró de importancia la discusión y debate de la acusación contra los fiscales Chávarry y Gálvez, dejando en claro que no tienen prisa por atender el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

De la misma forma se expresaron el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, y el congresista de esa bancada Freddy Sarmiento. El primero dijo estar extrañado por la convocatoria de Salaverry cuando los congresistas están atendiendo los requerimientos propios de sus zonas de origen.

Sarmiento, de la región Piura, confirmó que no estará en Lima, y sin mayor preocupación expresó que su lugar puede ser cubierto por uno de los miembros suplentes de su bancada.

Al grupo fujimorista se le debe agregar el apoyo de Mauricio Mulder, del Partido Aprista, con lo que pueden llegar fácilmente a 19 votos y podrían blindar a Chávarry si es que así lo deciden.

No hay excusas

Sin embargo, no todos los congresistas del interior del país estarán ausentes. El congresista Humberto Morales, de Ayacucho, sostuvo que no hay ningún pretexto para no asistir, pues todos los miembros de la Permanente están notificados que se les puede convocar en cualquier momento y tienen todas las facilidades para trasladarse, pues el Parlamento les da viáticos para pasajes aéreos y si no asisten será por su decisión de blindar a los citados fiscales.

“Seamos claros, no pueden poner como pretexto la semana de representación para no asistir a una convocatoria de la Comisión Permanente. Todos los miembros de ese grupo sabemos que nos pueden convocar en cualquier momento y estamos obligados a asistir, más aún cuando se trata de un tema tan importante, como es la destitución del fiscal Pedro Chávarry, cuyo caso se ha dilatado por mucho tiempo y ahora es el momento de poner fin a esta novela que tanto daño le ha hecho al Ministerio Público”, declaró.

El parlamentario Richard Arce, de Nuevo Perú, representante de Apurímac, advirtió que podríamos estar ante un nuevo blindaje que sería escandaloso, pues en todo el país se está tratando de luchar contra la corrupción y la mafia judicial que representa Chávarry, al igual que el fiscal supremo Tomás Gálvez.

“Los congresistas pueden viajar por avión y regresar a su región el mismo martes después de la Permanente. El Congreso da los recursos para comprar boletos aéreos. No pueden poner pretextos para no asistir. Los que no se presenten tendrán que responder políticamente”, señaló.

El parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) César Vásquez, de Cajamarca, manifestó que ya se encuentra en su región y tiene una serie de compromisos agendados con anticipación, pero el lunes regresará a Lima para estar el martes en la Comisión Permanente.

“Estar en nuestra región es muy importante, pero en esta ocasión la lucha contra la corrupción le atañe a todo el país, por lo que tenemos que darle prioridad al caso que compete a Pedro Chávarry”, señaló.

Explicó que se trata de un caso emblemático debido a que el ex fiscal de la Nación por mucho tiempo ha sido blindado por el fujimorismo y ahora es el momento de poner fin a esta situación de impunidad que no solo afecta a la justicia, sino que golpea con fuerza al mismo Congreso.

“La presencia de Chávarry en el Ministerio Público ha generado una grave crisis en esa institución y la ha desprestigiado afectando el sistema de justicia en su conjunto. El fujimorismo no puede seguir blindándolo. Los miembros de la Permanente tenemos que estar el martes por un compromiso con el Perú”, añadió.

El vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio y miembro de la Comisión Permanente, Jorge Meléndez, de la región Loreto, aseguró que estará presente al igual que su colega de bancada Ana María Choquehuanca, representante de la región Arequipa.

“Es necesaria nuestra presencia para acabar con este capítulo de corrupción. El blindaje no puede ser eterno. Ahora es la oportunidad de representar a la población que pide mayor compromiso del Congreso en la lucha contra la corrupción”, apuntó.

El procurador anticorrupción, Amado Enco, dijo confiar en que la Comisión Permanente y el Pleno ratifiquen el informe de la subcomisión que recomienda destituir e inhabilitar por diez años al ex fiscal de la Nación. “Esperamos que las conclusiones a las que ha arribado la Subcomisión de Acusaciones prosperen para que, vía antejuicio, pronto Chávarry esté enfrentando las investigaciones en el fuero común”, comentó.

Enco añadió que la Procuraduría recibe de forma positiva el avance de la subcomisión, pero hay que ver cómo termina “porque ya pasó antes que lo que empieza bien en la subcomisión termina mal en el Pleno”.❖

en corto

Defensa. A la Permanente fueron citados los fiscales Chávarry y Gálvez, para que ejerzan su defensa por 20 minutos.

Delegado. El informe de la subcomisión será sustentado por el congresista Juan Sheput.

Acusación. Chávarry es acusado por delitos de organización criminal, encubrimiento real, encubrimiento personal y la destitución de los fiscales Vela y Pérez.

