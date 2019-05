Fujimorismo busca modificar la cuestión de confianza

Ante el emplazamiento del presidente Martín Vizcarra al Congreso para que apruebe la reforma política, el fujimorismo respondió con un proyecto de ley 4362 presentado por Alejandra Aramayo (FP), en el que busca modificar tres artículos referidos a la cuestión de confianza y se precisa que no hay reelección presidencial inmediata.

"Si la confianza es rehusada, el presidente del Consejo de Ministros debe renunciar junto a los miembros de su gabinete. No es posible, posterior a la censura parcial o total del gabinete, que se pueda recomponer el nuevo gabinete con uno o varios de los ministros objeto de censura en el mismo cargo u otro por el lapso de un año", refiere la iniciativa legislativa.

La República intentó comunicarse con la congresista Aramayo para que explique las motivaciones de su proyecto de ley que está fechado el 13 de mayo, pero no respondió.

Antes de eso, Rosa Bartra sostuvo en la comisión de Constitución que, al momento de ver el tema de la inmunidad parlamentaria, se debe evaluar también la inmunidad de la que goza Martín Vizcarra. En el mismo sentido se pronunció horas después Daniel Salaverry, quien dijo estar de acuerdo con que se modifique la inmunidad para que congresistas, ministros o presidentes puedan ser procesados.

Fuerza Popular consideró además un hecho grave que se haya roto el diálogo y convocó a la ciudadanía y a la colectividad organizada "a que se encuentren vigilantes ante cualquier intento de quiebre democrático".

Rosa Bartra envió una carta al premier Salvador del Solar en la que lo emplaza a "respetar la independencia de poderes" y continuar en la búsqueda del diálogo con el Legislativo.

Anoche, el premier Salvador del Solar declaró que en el Ejecutivo "queremos cambiar las cosas, no cerrar el Congreso", pero "no se puede permitir que la reforma política no avance".

Salaverry responde

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, respondió a Vizcarra y dijo que con la confrontación no se logran las cosas. "Solo actúan así los dictadores", acusó.

Incómodo, agregó que el mandatario no debe decir "tú eres culpable, si no haces las cosas como yo quiero" y advirtió que si "el presidente está preparando el terreno para cerrar el Congreso, que lo diga de una vez, no le tenemos miedo".

Admitió que en la comisión de Constitución se apresuraron en archivar el proyecto sobre inmunidad. "Pero eso no justifica que el presidente vaya a confrontar al Congreso", indicó.

Sostuvo que los proyectos deben debatirse "y si no le gusta al presidente, que gobierne con decretos y cierre el Congreso. Hemos aprobado cuatro reformas de justicia y como resultado vemos que la JNJ no ha podido aprobar un concurso público", expresó.❖

Verónika: Hay que cerrar ciclo de la corrupción