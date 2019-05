Susana Villarán: Volvería a aceptar dinero para el bienestar de la ciudad de Lima

La exburgomaestre de Lima Susana Villarán reveló que tenía conocimiento de que el dinero que recibió su campaña para enfrentar el pedido de revocatoria en su contra, pertenecía a las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.

Asimismo, solicitó disculpas a los ciudadanos limeños, pero manifestó que volvería a realizar lo mismo por el bien de la ciudad.



"Estoy pidiendo perdón por no haberlo dicho antes, pero no tendría por qué avergonzarme de hacer lo que hice. Porque hoy día volvería a hacer eso para el bienestar de la ciudad de Lima y me estoy arriesgando al decirle eso a todos ustedes", manifestó para Exitosa.

A su vez, empleó su cuenta de Facebook para ampliar su confesión.

"Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del NO a la Revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña.

El momento grave que vivía la ciudad hacía necesario que la campaña ciudadana que movilizó a miles de personas se fortaleciera con publicidad política de gran nivel. Por ello, se contrató a Luis Favre y su equipo.

No se trató de mantener el poder de una persona elegida por el voto popular sino de darle gobernabilidad a Lima, proseguir con las reformas del transporte, las obras de Barrio Mío, de resolver definitivamente el tema de La Parada y el pleno funcionamiento del Mercado Mayorista de Santa Anita; igualmente continuar la política cultural en Lima, las grandes obras que abren espacios públicos como la Costa Verde y los Parques Zonales, las peatonalizaciones entre otras.

Por esas razones artistas de gran trayectoria como intelectuales, organizaciones sociales, distritos, alcaldes se unieron de buena fe y gratuitamente a esta campaña ciudadana. Gracias nuevamente a todos ellos", escribió Susana Villarán.

La Fiscalía solicitó en la presente semana la prisión preventiva por 36 meses para la exalcaldesa.

Noticia en desarrollo...