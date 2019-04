José Miguel Castro, exgerente de Villarán, respondió sobre seudónimo 'Budian' [VIDEO]

El ex gerente general de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro, se pronunció sobre las declaraciones de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú. Se refirió también al apelativo 'Budian'.

Barata en su cuarto día de interrogatorio reiteró que Castro era el encargado de recibir el dinero para la campaña del 'No a la revocatoria' de Susana Villarán. Agregó que su seudónimo, para registrar los aportes, era 'Budian'.

Este nombre hace referencia a un pez brasileño de color amarillo verdoso, explicó el empresario brasileño a los fiscales peruanos miembros del Equipo Especial Lava Jato.

Según Barata, 'Budian' se registraba en las planillas de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, denominado Caja 2. También reconoció dos transferencias a su nombre por 700 mil dólares.

José Miguel Castro responde

El ex brazo derecho de Susana Villarán durante su gestión municipal, negó conocer el seudónimo 'Budian' y menos de tener alguna relación con él. El exfuncionario indicó que la empresa brasileña, a pesar de estar en un proceso de colaboración eficaz, miente.

"No tengo ninguna relación, no lo conozco, nunca ha salido de mi boca. Es un apelativo que Odebrecht se inventa, en mi opinión, para tratar de justificar un acuerdo de delación premiada", declaró Castro para el programa Sigrid.pe de La República.

El exfuncionario rechazó las acusaciones de la Fiscalía y lo dicho por Barata, quien aseguró haberle entregado 2 millones de dólares para la campaña del 'No a la revocatoria' en el 2013.

"No he recibido ningún aporte monetario. Nunca he recibido dinero de Jorge Barata", enfatizó.

Castro manifestó que Susana Villarán detestaba a Barata porque nunca quería reunirse con él, por lo que no cree que lo haya llamado para agradecerle el supuesto soborno. "Es una persona íntegra y honesta. (...) Ella era una persona que detestaba a Barata, eso me consta", dijo.

Respecto a una posible orden de prisión preventiva en contra de Villarán, indicó que no hay razones para realizarla.

"No tendría por qué haber un pedido de prisión preventiva. El comportamiento de Villarán como de todos los investigados, incluyéndome, ha sido impecable con respecto a la Fiscalía. Tenemos comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país, dos medidas coercitivas que aseguran nuestra presencia", finalizó.