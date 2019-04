José Miguel Castro niega que pidió y recibió dinero de Odebrecht

Tras las últimas declaraciones de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, sobre los aportes a campañas electorales, el exgerente municipal de Lima durante la gestión de Susana Villarán, José Miguel Castro, negó haber pedido o recibido dinero de la empresa brasileña.

En declaraciones para La República, Castro manifestó que no tiene relación de los supuestos aportes que Barata manifestó.

"No he recibido un millón [de dólares] bajo ninguna circunstancia. Tampoco transferencias, dádivas ni nada", sostuvo el otrora brazo derecho de Villarán.

Según José Miguel Castro, la acusación de Jorge Barata es repetida, ya que anteriormente dijo lo mismo y dicha información ya fue materia de investigación.

La tarde del último 25 de abril, el empresario brasileño mencionó que aportó tres millones de dólares a la campaña del No a la revocatoria, y que para ejecutar dichos movimientos de dinero, primero, a pedido de Castro, se intentó abrir una cuenta en la Banca Privada d'Andorra, pero la demora en la apertura provocó que no se use, y la entrega del dinero sea en efectivo.

De acuerdo a Barata, entregaron a Castro dos millones de dólares en Brasil, para de los publicistas de la campaña, y el millón restante, en Lima, para los gastos que aún se debían pagar. El exgerente municipal habría llamado al brasileño para reclamar por el un saldo pendiente.

Finalmente, José Miguel Castro dijo que nunca llamó ni se reunió con Jorge Barata.