Luis Nava sobre pagos ilegales de Odebrecht: "Rechazo una vil maniobra"

Luis Nava Guibert, ex secretario presidencial de Alan García, rechazó la versión que da cuenta de pagos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht tanto a su persona, a través de un testaferro que sería el ex vicepresidente de PetroPerú, Miguel Atala.

"Niego rotundamente la afirmación falsa y temeraria de dicho portal (IDL-Reporteros), nunca he recibido ningún dinero, ni directa ni indirectamente, de la empresa Odebrecht o de algunos de sus funcionarios en el Perú o en el extranjero, razón por la cual procederé a denunciar a los autores de dicha nota periodística por calumniosa", dijo.

Asimismo negó haber recibido dinero de algunas de las empresas vinculadas a Miguel Atala Herrera o de la Banca Privada de Andorra. Además, afirma no tener conocimiento de la existencia de las sociedades Ammarin Investment Inc., Klienfeld Services Limited y Comet & Courier Inc.

"La temeraria nota no señala nombre o datos del presunto funcionario de Odebrecht que me habría mencionado, lo cual resulta extraño más aún cuando en ninguna declaración de funcionarios de la empresa ante fiscales peruanos", agregó.

NOTA DE PRENSA (del 14 de Abril de 2019) pic.twitter.com/H2SYMSkpny — Luis Nava Guibert (@LuisNavaGuibert) 14 de abril de 2019

En otro momento, Luis Nava acusó al citado medio periodístico de intentar crear un "psicosocial" a puertas de la declaración de Jorge Barata. En ese caso señaló que rechaza "una vil maniobra" sobre los datos que se brindan para su investigación.

Cabe destacar que Nava es investigado por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht bajo el seudónimo de 'Chalán', según declararon funcionarios de la misma empresa brasileña.