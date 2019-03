Sentenciados por 'Gasolinazo' no han demostrado que hechos no sucedieron.

Esta tarde, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dejó al voto la apelación a la condena de 5 años y 6 meses de cárcel por el caso 'Gasolinazo', que involucra a 10 exmilitares por robo de combustible del Ejército, entre los que se encuentra el congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Edwin Donayre.

Durante esta diligencia la Procuraduría Anticorrupción expuso la defensa del Estado, solicitando al tribunal que no se declare nula la condena de prisión para los sentenciados. Esta defensa estuvo a cargo del procurador Javier Pacheco Palacios.

El abogado de Edwin Donayre, César Nakazaki, también tuvo la palabra durante la audiencia. El letrado consideró que no existen indicios que prueben los delitos que se le imputan a su defendido y pidió su absolución de la condena.

No obstante el procurador desestimó los alegatos que brindó la defensa de los imputados. Durante la audiencia señaló que el proceso se llevó a cabo de manera regular y la sentencia está “debidamente motivada y con arreglo a ley”. En ese sentido, el procurador Pacheco sustentó que los sentenciados no han podido demostrar que los hechos no ocurrieron.

"La sala señala que tanto en la Primera Brigada de Fuerzas Especiales como en la Región Militar Sur se han suscitado hechos en los cuales, en lo que llevo de estos dos días, en ningún momento se ha desacreditado que esos hechos no hayan existido. Existen y hemos escuchado que sí hubo una asignación extraordinaria de combustible para ambas regiones militares y cada uno sostiene en principio: yo no fui, no tenía la competencia y finalmente no me apropié", señaló.

Esta Sala Penal de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, evaluará los argumentos expuestos por ambas partes este jueves y resolverá su decisión en un plazo de 30 días.