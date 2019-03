Guaidó, ¿viene o no?

Sería importante que Juan Guaidó venga al Perú, aterrizaje significativo porque aquí se originó el Grupo de Lima. No está confirmado, pero sería necesario. Aquí fue el primer impulso latinoamericano para lo que ahora es un movimiento mundial de gobiernos por el rescate de la democracia en Venezuela. En cierto modo Guaidó ha sido la respuesta a esa iniciativa peruana del 2016.

La gira marca el peso que ha cobrado el activismo internacional en la estrategia de la oposición venezolana. Pues si Guaidó todavía tiene un buen trecho que recorrer, Nicolás Maduro ya está arrinconado, sobreviviendo de la caridad política y económica de sus protectores. El gambito del pulseo venezolano lo ha ganado la oposición.

Hasta ahora Maduro no se ha atrevido a ponerle la mano encima a Guaidó. Ahora amenaza con no dejarlo volver a su país, una decisión que le sería muy costosa, y que pondría en evidencia el grado en que teme a su principal rival. Guaidó ha sido discreto en sus declaraciones fuera del país, limitándose a recoger el apoyo de gobiernos amigos.

Haber arriesgado la gira es una señal de que Guaidó sabe que el desenlace en Venezuela no es para mañana. Maduro está refugiado en un atrincheramiento cuyo desenlace es previsible, pero cuyos plazos no son fáciles de calcular. Algunos analistas consideran que no haber caído es una victoria de Maduro. Pero el tiempo no está a su favor.

La confrontación del chavismo más recalcitrante con los gobiernos más importantes del mundo y de América Latina no es una derrota fácil de remontar. Hay quienes le atribuyen a Guaidó haber cometido errores estratégicos, como acercarse a Donald Trump, usar la ayuda humanitaria o no descartar el camino militar.

Pero es difícil imaginar que sin esas iniciativas el régimen de Maduro ya habría caído. Es obvio que Guaidó ha venido trabajando con los instrumentos a su alcance, que le han servido para llegar más lejos que sus antecesores. No ha cedido a la conciliación y ha tomado aliados allí donde los ha encontrado.

Si llega, a los no maduristas correspondería, sin duda alguna, darle la bienvenida a este político sagaz y valiente luchador, y utilizar su presencia para renovar los votos en la batalla por la democracia en Venezuela.