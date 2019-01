Vizcarra descarta cuestión de confianza ante salida de Chávarry

La reciente renuncia de Pedro Gonzalo Chávarry al cargo de fiscal de la Nación ha disminuido la premura del presidente Martín Vizcarra respecto a la aprobación del proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público (MP).

Durante una conferencia de prensa, ayer en Palacio, el exgobernador de Moquegua precisó que la actual coyuntura ya no es un aliciente para plantear una cuestión de confianza en caso el Congreso no trate con urgencia la propuesta del Ejecutivo para reestructurar y declarar en emergencia la Fiscalía.

El jefe del Estado también enfatizó que la disidencia del titular del MP es un avance en la reorganización de tal institución. "La renuncia del cuestionado Fiscal de la Nación ha sido un paso adelante", acotó.

Agregó que luego de "ocho días de haber llevado este proyecto de ley al Congreso, el contexto es diferente y nos permite analizarlo con mayor tranquilidad".

"Nosotros presentamos una propuesta para que si alguien también puede dar aportes, los aceptamos. Por lo demás, dados los resultados y decisiones de los últimos días, el tema de la cuestión de confianza, que es una facultad del Ejecutivo, queda en una intensidad mucho menor”, añadió.

En ese sentido, Vizcarra Cornejo recalcó que el proyecto de reforma del MP no buscó atentar contra la autonomía del Legislativo. “No ha habido nunca, de parte del Ejecutivo, una intencionalidad de intervenir instituciones y de no respetar la independencia de poderes”, aclaró el presidente de la República.

La justificación del mandatario se basa en que las decisiones adoptadas por el exfiscal de la Nación la noche de Año Nuevo provocaron una crisis en la Fiscalía que ameritó tomar medidas inmediatas.

“Se podía corregir el problema con una reacción del Ministerio Público si la Junta de Fiscales Supremos actuaban, pero no lo hicieron. El Congreso, a través de la Subcomisión, ni siquiera tenía programado para enero analizar el problema (de la Fiscalía). No hubo ninguna acción, no podíamos quedarnos de brazos cruzados y presentamos esta propuesta de reforma del MP”, recapituló.

PROMULGACIÓN

Antes de brindar estas declaraciones, Vizcarra promulgó las reformas constitucionales –Junta Nacional de Justicia (JNJ), financiamiento de partidos y no reelección de congresistas– conseguidas a través de consulta popular el 9 de diciembre del año pasado.

Sin embargo, el exministro de Transportes precisó que aún se necesita que el Parlamento dictamine de una vez el proyecto de Ley Orgánica de la JNJ.

“Queda pendiente el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que el Ejecutivo ha presentado, y que esperamos sea aprobado en el Congreso con la premura que la situación requiere”, exhortó.

También invocó al Legislativo a agilizar el debate de los siete proyectos que reparan en el sistema judicial y que fueron presentados en agosto del año pasado por la Comisión de Reforma de Justicia, dirigida entonces por el excanciller Allan Wagner. ❧‑

Año de la lucha contra la corrupción