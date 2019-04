Boicot de FP y el Apra frustra la reforma del Ministerio Público

La crisis del Ministerio Público (MP) y la reforma del sistema de justicia se dilatan ante el resquebrajamiento que atraviesan sus instituciones, pero también producto del desempeño parlamentario del fujimorismo y el Apra.

Para la mañana de ayer estuvo previsto que se realice la Junta de Portavoces, tal como lo había convocado el 2 de enero el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, en medio de la turbulencia judicial que afronta la Fiscalía de la Nación producto de los cuestionamientos, investigaciones y accionar del titular de este organismo, Pedro Chávarry.

Pero Fuerza Popular y el Apra se ausentaron dejando sin quórum a la Junta de Portavoces.

Desde temprano, Salaverry denunció que la bancada naranja intentó estancar el debate de los proyectos de reforma de justicia –entre ellos declarar en emergencia el MP, debatir las denuncias constitucionales contra Chávarry Vallejos y la propuesta de Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)– pese a que ya se habían comprometido a participar.

“Lamento la actitud obstruccionista de voceros de Fuerza Popular, quienes buscan boicotear la sesión del Pleno de hoy. Pidieron Junta de Portavoces con carácter urgente y ahora anuncian que no participarán. ¿Eso es actuar con transparencia y coherencia? La población los seguirá juzgando”, escribió en Twitter Salaverry.

El último domingo, el vocero de FP, Carlos Tubino, dijo que su bancada estaba estudiando su participación en la Junta de Portavoces debido a que consideran que la propuesta de ley del Ejecutivo que declara en emergencia el MP no se apega estrictamente a la Constitución.

En el caso del Apra, el congresista Jorge del Castillo había confirmado a 'Cuarto Poder' que sí iban a participar y que no se oponen a la asistencia de los dos nuevos grupos parlamentarios en la Junta de Portavoces: Bancada Liberal y Cambio 21.

“Nosotros no tenemos oposición a la formación de dos grupos parlamentarios”, expresó Del Castillo, contando que esa postura se la alcanzó al congresista Alberto de Belaunde, quien integra la Bancada Liberal.

Pero el desenlace fue contradictorio y jugó en pared con el fujimorismo.

El congresista Mauricio Mulder anunció, previo al inicio de la Junta de Portavoces, que el Apra no iba a participar mientras existan “bancadas bambas", en referencia a las nuevas agrupaciones conformadas por legisladores disidentes.

“No voy a avalar con nuestro quórum que se quiera imponer con mano militar dos bancadas sin que el Consejo Directivo lo haya aprobado”, manifestó.

Trasfondo del boicot

La postura de Mulder alimentó la demanda que había realizado el viernes 4 el vocero de FP, quien invocó a Salaverry a que, en vez de la Junta de Portavoces, sesione el Consejo Directivo para que, entre esos puntos, se revise el “conocimiento y análisis de la opinión consultiva 03-2018-2019 emitida por la Comisión de Constitución y Reglamento, sobre los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional 001-2018 P/TC”.

Según fuentes del Congreso, FP y el Apra pusieron por encima su aspiración a que no existan nuevas bancadas para que estas no integren la Junta de Portavoces, la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Esto les hubiera generado una pérdida de poder. A eso se suman las contradicciones de parte de ambas bancadas en el caso Chávarry.

Cabe recordar que la lideresa de FP, Keiko Fujimori, invocó la semana pasada a su agrupación a priorizar el proyecto de reforma del MP que suspende a Chávarry hasta la instalación de la JNJ.

De igual forma, en el Apra sus voceros habían manifestado que el fiscal de la Nación debía dar un paso al costado.

Incluso, después de la Junta de Portavoces, el congresista Javier Velásquez Quesquén circuló en redes un documento multipartidario que pide la renuncia de Chávarry.

Pero el comportamiento de FP y el Apra en la Junta contradijo estas expresiones.

Sobre todo, sus decisiones retrasaron la revisión de dichas reformas y denuncias, como las cinco que tiene Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones, presidida por el fujimorista César Segura, y que siguen encarpetadas.

Boicot naranja

Después del incidente de la Junta de Portavoces, la turbulencia política en el Congreso se acrecentó cuando inicio el Pleno.

Si bien, perturbada la voluntad de las demás bancadas por exonerar de comisiones la reforma de justicia, en el Hemiciclo no se iba a dar prioridad a la emergencia del MP.

A eso se sumó que Fuerza Popular frustró el Pleno luego de que el congresista de la Bancada Liberal, Alberto de Belaunde, les imputó proteger al fiscal Chávarry Vallejos a través de sus ausencias en la Junta de Portavoces.

“Lamento que el pacto de impunidad del fujimorismo con el fiscal de la Nación se mantenga. Es una vergüenza que esta bancada esté dándole la espalda al país. El país reclama que el Congreso escuche a la ciudadanía”, enfatizó ofuscado.

Entonces, los parlamentarios naranjas comenzaron a vociferar contra el exoficialista.

De Belaunde agregó: “Boicotean para que este tema no sea visto. La Subcomisión de Acusaciones se niega a ver la denuncia constitucional (contra el fiscal de la Nación). Pueden gritar todo lo que quieran, acá están las fuerzas democráticas que no se dejan avasallar. Estamos del lado del pueblo. Ustedes están de salida, porque el país nunca más les dará la mayoría abusiva que han tenido estos años en el Congreso”.

Y ahí comenzó la trifulca con la fujimorista Luz Salgado, quien le encomendó, a través de Salaverry, a que retire lo expresado.

“No es alusión, lo que ha dicho es una falsedad, acusa a la bancada de tener un pacto de impunidad. Eso es lo que pido: ¡que retire la palabra!”, refutó.

Ante esto, el presidente del Congreso instó a De Belaunde a que retire la palabra. Sin embargo, este se negó.

“Justamente por caballerosidad no voy a retirar la palabra. La sentencia del juez Richard Concepción Carhuancho, sus diálogos de La Botica y sus actitudes estos dos años me respaldan. Y la indignación en la calle también. ¡No retiro nada!”, respondió airado.

Pero Salaverry le insistió que “en aras de poder llevar bien la sesión. Le pido que retire la palabra”.

“Yo traigo acá la voz de la ciudadanía. No voy a retirarla”, acotó De Belaunde.

En apoyo al exoficialista la congresista de Nuevo Perú, Indira Huilca, pidió a FP a “tener consideración por la ciudadanía”.

“Si el Congreso tiene la aprobación que tiene, es por su comportamiento.Y por la forma en que han blindado al señor Chávarry, así que nuestro respaldo a sus declaraciones y que se debate hoy todos los proyectos de ley (de reforma de justicia) y podamos dar una salida democrática”, expresó.

Mientras Huilca disertaba, los fujimoristas Héctor Becerril y Cecilia Chacón alentaban a la bancada naranja a retirarse del Hemiciclo.

En ese incidente, Salaverry le recalcó a FP que si De Belaúnde se rectifica “todos debería de hacerlo, incluido el fujimorismo por los insultados expresados contra él.

Ergo, el titular de la Mesa Directiva denunció a la legisladora de FP, Nelly Cuadros: “Me acaba de gritar traidor y no le pido que retire la palabra porque no me siento afectado”.

Aparte de Cuadros, su colega Cecilia Chacón también la enfrentó. “Usted es presidente de todos los congresistas, incluyendo de la bancada de Fuerza Popular, que lo puso donde usted está”, apuntó.

Estos enfrentamientos ocasionaron que Salaverry realice un segundo llamado al silencio a FP:“Señores congresistas, sean coherentes con lo que ha dicho su vocero, han dicho que no quiere boicotear la sesión, pero es lo único que están haciendo. Si ustedes creen que el congresista De Belaúnde ha infringido el reglamento (dijo en medio de la protesta naranja), el Congreso tiene los mecanismos y las herramientas para que puedan proceder con alguna denuncia ante la Comisión de Ética”.

Posteriormente intervino la legisladora de NP, Marisa Glave, pero en ese momento la bancada de FP comenzó a retirarse del Hemiciclo.

Tubino sostuvo su folder y fue seguido por Héctor Becerril y Yeni Vilcatoma. Pero no por todos.

Un grupo de legisladoras fujimoristas, sobre todo de regiones, no acataron de inmediato la disposición de su vocero: Segundo Tapia, Dalmiro Palomino, Glider Ushiñahua, Modesto Figueroa, Marco Miyashiro y Federico Pariona.

En diálogo con La República, Pariona confirmó que en principio no respaldó la decisión de que su bancada se retire. “Se debe respetar el reglamento”, dijo.

Agregó que lo adecuado era esperar a que Salaverry mande a leer el reglamento del Congreso y luego suspender temporalmente la sesión para que se calmen las aguas.

Fuentes de FP también detallaron que el legislador Miyashiro respaldó la posición de Pariona.

“Por eso, cuando la mayoría de la bancada naranja se fue del Hemiciclo, los últimos en irse fueron ellos”, añadió.

Ante la falta de quórum, esta vez en el Hemiciclo, era imposible aprobar alguna reforma. Por ende, Salaverry tuvo que suspender la sesión.

“Lamento esa actitud bochornosa”, expresó en referencia a la retirada masiva de FP en el Hemiciclo.

Al salir, mediante conferencia de prensa, FP disparó contra sus opositores y, también, la ciudadanía. “¿Esas marchas (contra el fujimorismo y el fiscal de la Nación) son pagados por Odebrecht o (George) Soros? ”, apuntó enfadada.

Por la noche, luego de la escándalosa jornada, el fiscal de la Nación anunció que hoy presentará su renuncia ante la Junta de Fiscales Supremos.

Respecto a esta decisión, el congresista de NP, Alberto Quintanilla, explicó a este diario que la disidencia de Chávarry permitirá "una reforma más integral del sistema de justicia".

Presentan proyecto para modificar MP

- Ayer por la tarde congresistas de varios grupos congresales presentaron una iniciativa que propone modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público.

- De esta manera, se espera lograr la destitución del cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, quien es protegido en el Parlamento por Fuerza Popular y el Apra.

- Esta propuesta legislativa plantea ampliar la Junta de Fiscales Supremos y permitir que dicha instancia tenga la capacidad de sancionar o suspender a la máxima autoridad del Ministerio Público.

- Asimismo, se estipula que los que integren la Junta de Fiscales Supremos no deben haber sido sancionados por falta graves o involucrados en conflictos de intereses que afecten el cumplimento de sus funciones.

- Esta propuesta ha sido respaldada por varios congresistas, entre ellos, los oficialistas Carlos Bruce, Gilbert Violeta y Mercedes Aráoz, así como el vocero de Alianza para el Progreso, César Vásquez, y el portavoz de Acción Popular, Edmundo del Águila, entre otros.

- "Esta fórmula legal es perfectamente posible y entonces no tendrían ningún motivo para oponerse", afirmó el congresista de la bancada Peruanos por el Kambio Gilbert Violeta.