Fiscal supremo descalifica el proyecto que declara en emergencia al Ministerio Público

El fiscal adjunto supremo, Javier Luna García, calificó de inconstitucional la iniciativa legislativa del presidente Martín Vizcarra que establece declarar en emergencia al Ministerio Público y que podría implementar una Junta de Fiscales Supremos provisional que removería a Pedro Chávarry de su cargo.

Luna García menciona que, al igual que la Junta de Fiscales, entiende el malestar de los diferentes sectores ante la crisis en la Fiscalía de la Nación, pero que "eso no significa que se va a actuar al margen de la Constitución".

Explicó que el problema de la norma presentada por el Poder Ejecutivo es el tener como objetivo el suspender en el ejercicio de sus funciones al Fiscal de la Nación y a los Fiscales Supremos Titulares y conformar una Junta Transitoria, medida que no respetaría su estatuto especial que está enmarcado en la Constitución.

"Es el Congreso quien tiene que ver cualquier situación con un mal ejercicio de la función”, señala.

El Fiscal Supremo aclara que la Junta de Fiscales no tiene capacidad, ni atribuciones para cesar al actual titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry.

“El problema es que si la sociedad civil no se alinea en un orden constitucional hay un desborde y eso no se puede permitir. Yo no estoy defendiendo nada, estoy hablando de los mecanismos que la Constitución establece y no se puede quebrar ese orden”.

Anteriormente Luna García pidió respetar la autonomía de la Fiscalía de la Nación, pues existen canales constitucionales para superar las crisis. “No podemos crear un desorden y crisis de autoridad, porque entonces vamos a la deriva”, sostuvo.

Agregó que las instituciones, en alusión al Congreso de la República, no actúan con la prontitud que se requiere y que las manifestaciones civiles tienen que ser evaluadas por ese organismo.