Consideran que prisión es injusta y anuncian casación

La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, cuestionó la decisión de la Segunda Sala de Apelaciones de declarar infundada la apelación a la prisión preventiva de su defendida y anunció que la próxima semana presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema.

Sostuvo que en la resolución no hay argumentos para sostener esa medida de fuerza, pues el único punto al que se refiere el testigo protegido N° 3 no está corroborado y no vincula a Keiko en algún acto de lavado de activos.

Según la abogada, con esto se demuestra que no se lleva “un debido proceso para Keiko Fujimori” y lamentó que este juicio sea todo “menos procesal, menos jurídico”.

Pese a que el fallo no les favorece y las ha “decepcionado muchísimo”, Loza señaló que junto a Keiko se sienten fortalecidas” y continuarán peleando por la defensa y libertad de la excandidata presidencial.

Manifestó que fue la encargada de informarle a su defendida sobre la decisión del Poder Judicial y juntas revisaron la resolución de más de 116 páginas, en las que no encontraron argumentos que demuestren culpabilidad y “por el contrario, nos dan la razón”.

Añadió que “ambas esperábamos un pronunciamiento justo, constitucional, de parte de la sala, pero no hemos encontrado eso en ningún momento”, comentó a su salida del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

En el Congreso, los parlamentarios de Fuerza Popular también criticaron la decisión judicial.

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, consideró que “Keiko está injustamente en la cárcel y lógicamente esto nos duele” y “su defensa tendrá que evaluar y presentar algún recurso al Tribunal Constitucional”.

La también fujimorista, Alejandra Aramayo condenó la situación de Keiko. “Detenida de manera injusta y arbitraria, con excesos y atropellos, a la espera de un debido proceso. No perdamos la esperanza que la justicia se impondrá a la persecución y el odio”, comentó.

César Segura fue más cauto y dijo que respetan esa decisión, pero “no estamos de acuerdo, creo yo que la presión mediática ha influido en esta decisión y esperamos que el Tribunal Constitucional corrija este grave error”.❧

