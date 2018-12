Fiscal Chávarry “limpia” a juez “hermanito” de Walter Ríos

Sin dejar la posibilidad de emprender una investigación preliminar tratándose del grave delito de tráfico de influencias, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, archivó la denuncia interpuesta contra el juez superior del Callao, Daniel Peirano Sánchez, uno de los "hermanitos" del expresidente de la jurisdicción chalaca Walter Ríos, señalado como uno de los cabecillas de "Los Cuellos Blancos del Puerto".

De acuerdo con el expediente del caso al que tuvo acceso La República, el último 15 de noviembre pasado, el fiscal Chávarry declaró infundado el recurso de apelación presentado por el abogado Juan Torres Villavicencio, quien acusaba a Peirano de presionar a jueces para favorecer a empresas privadas en juicios por desalojo.

Chávarry desestimó la imputación por tráfico de influencias contra Peirano, no obstante que fue grabado por las autoridades que investigaban el caso "Los Cuellos Blancos del Puerto".

De hecho, cuando se destaparon los audios, Daniel Peirano reemplazó a Walter Ríos. Pero por poco tiempo. Al descubrirse que Peirano también estaba implicado con "Los Cuellos Blancos del Puerto", fue separado de sus funciones hasta que se resuelva su situación judicial.

El mismo club

En una conversación telefónica del 5 de abril de este año, Walter Ríos y Daniel Peirano coordinan sobre la forma de captar jueces y votos para mantener el poder en la Corte del Callao. Incluso Ríos menciona a Peirano que el entonces presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez, había ofrecido nombrar jueces en el Callao para inclinar la balanza a su favor. Walter Ríos llegó a decir a Peirano que él debería ser el nuevo presidente de la Corte Superior del Callao por su antigüedad.

Chávarry archivó el recurso de apelación contra Peirano, sin tomar en cuenta que por los mismos hechos la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) ha pedido la destitución del juez del Callao.

En enero de este año la OCMA abrió proceso disciplinario a Peirano por presionar a la jueza Julia Vivero Díaz para favorecer a las empresas Lomas de Oquendo, Inversiones Euskaro y Servicios Villamor, de propiedad de la familia Mujica.

En la investigación, la jueza Vivero detalló ante la OCMA que en el 2012, cuando estuvo a cargo del Quinto Juzgado de Paz Letrado del Callao, el entonces presidente de la jurisdicción, Daniel Peirano, le exigió que fallara contra el pedido de desalojo de los terrenos del Fundo Oquendo, que era el deseo de la familia Mujica.

Vivero también relató que Peirano se alteró cuando le respondió que, como jueza, tomaba sus decisiones conforme a ley. Días después, Peirano nombró en su reemplazo a la jueza Kelly Ocampo Preciado, quien resolvió por detener el desalojo, tal como lo pedía Peirano. Con esto la OCMA recomendó la salida de Peirano.

Con este informe, el abogado Juan Torres denunció a Daniel Peirano ante el Ministerio Público, pero el fiscal supremo de Control Interno, Víctor Rodríguez Monteza, quien también ha sido señalado por un colaborador eficaz de pertenece al grupo de los "hermanitos", rechazó la denuncia interpuesta contra Peirano por considerarla "poco objetiva". Es así que la apelación presentada por Torres se elevó al despacho de Pedro Chávarry, quien enterró el expediente.

“El doctor no tiene ninguna investigación”

- Para el denunciante Juan Torres, Pedro Chávarry debió abstenerse de ver la apelación del caso Peirano por ser su coinvestigado.

- El 15 de agosto pasado, la fiscal Sandra Castro incluyó a Chávarry como presunto integrante de la organización "Los Cuellos Blancos".

- Al respecto, el jefe de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio Público, Jorge Ayulo, dijo: "El doctor Chávarry no tiene ninguna investigación abierta por el caso de 'Los Cuellos Blancos'. El informe (de la fiscal Castro) lo dice en condicional, que involucraría. El fiscal de la Nación no tiene ninguna investigación abierta por el tema. Es el fiscal supremo Pablo Sánchez quien debe decidir si abre o no investigación".