Fuerza Popular ratifica respaldo a ley que beneficia a investigados por lavado

La bancada de Fuerza Popular, que dirige Keiko Fujimori, no respaldará el pedido de otros grupos políticos para reconsiderar la votación con la que se aprobó la cuestionada ley del financiamiento ilícito de partidos.

Una de las primeras representantes del fujimorismo en hacer este anuncio fue la parlamentaria Rosa Bartra.

“Los proyectos de ley de financiamiento de organizaciones políticas ninguno ha sido de Fuerza Popular ni del Apra, han sido de Peruanos Por el Kambio, Alianza Para el Progreso y el Frente Amplio. No ha sido exprés, tienen más de un año analizándose... No hay motivos para reconsiderar”, sentenció.

Incluso, Bartra dijo que el presidente de la República, Martín Vizcarra, ya adelantó su rechazo a esta ley y que si presenta observaciones las atenderán de ser necesario.

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, también ratificó lo dicho por Bartra.

De esta manera, el fujimorismo, una vez más, muestra su respaldo a una ley que beneficiará a investigados por lavado de activos.

Al cierre de esta edición, no se puso en la agenda del Pleno el pedido de reconsideración, el cual, sin el voto del fujimorismo, no podrá ser aprobado.

Los cuestionan

La congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave, consideró un grave error la postura de Fuerza Popular y precisó que la ley aprobada crea una figura penal parecida a la del lavado de activos, pero con penas reducidas.

Para Glave, se ratifica la percepción de que se quiere beneficiar a investigados por lavado de activos.

“Ahora, si un partido oculta información, no es delito. Si hoy una persona le da 500 mil dólares a un partido en lugar de darle el tope de 30 mil, no es delito. Si un banco quiere darle plata a un partido, no es delito porque lo que aprobó el Legislativo no incluye ninguna de estas figuras que precisamente son las que tenían que volverse delito”, precisó Glave.

Generan más rechazo

El vocero de Acción Popular, Edmundo del Águila, también sostuvo que esta ley “se aprobó al carpetazo” y que lo “más razonable es que se vuelva a debatir y no aprobarse por la voluntad de un grupo de congresistas”.

Hernando Cevallos, portavoz del Frente Amplio, dijo “que no cabe duda que el fujimorismo no quiere combatir la corrupción y solo busca beneficiarse”.

El vocero de Alianza Para el Progreso, César Vásquez, ya había adelantado que respaldarán la reconsideración para volver a analizar esta cuestionada ley.❧

Exigen nuevo análisis de la ley