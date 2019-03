Keiko Fujimori revela desde la cárcel que le sugirieron buscar asilo

En medio de la audiencia en la que su defensa exponía ante los jueces los argumentos de su apelación, Keiko Fujimori calificó el proceso judicial que afronta por presunto lavado de activos como “arbitrario”. A través de una videoconferencia, manifestó que decidió no buscar asilo político pese a que hubo voces cercanas a ella que le sugirieron ampararse bajo dicho recurso.

“Yo no me he fugado nunca. Si algo me caracteriza es haber vuelto una y otra vez al Perú. No he buscado asilo pese a que varias personas me lo han sugerido”, dijo la excandidata de Fuerza Popular en una videoconferencia desde el penal Anexo Mujeres de Chorrillos al declarar ante la Segunda Sala de Apelaciones.

La hija de Alberto Fujimori aprovechó para arremeter contra el juez Richard Concepción Carhuancho.

“Hoy me reafirmo. Todas estas arbitrariedades dejan serias dudas sobre la imparcialidad de un juez que, a priori, ya habría tenido decidido sentenciarme a prisión preventiva, dinamitando el debido proceso”, declaró.

Keiko Fujimori también se expresó en contra del fiscal José Domingo Pérez.

“¿Cómo una persona puede ser privada de su libertad por lo dicho por un testigo sin haber sido corroborados (los hechos)? Hasta ahora no lo entiendo… Según el fiscal (José Domingo) Pérez, Odebrecht habría financiado mi campaña con el objetivo de asegurarse un beneficio. Sin embargo, esta tesis se desbarata porque no se ha acreditado la recepción de esta supuesta aportación, además porque nunca llegamos a ser gobierno”, expresó la excandidata presidencial.❧