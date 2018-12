Coinciden en que tras el referéndum debe ponerse en marcha las reformas

Preguntas

¿Cuál es el impacto político que deja este referéndum para el presidente Vizcarra y su Gobierno?

¿Este resultado tendrá un efecto en la lucha contra la corrupción en el país?

Es un impacto favorable al Gobierno

Percy Medina

iDEA Internacional

Sin duda, el resultado del referéndum tiene un impacto muy favorable para el Gobierno, no solo porque ha sido una iniciativa exitosa del presidente, sino porque la gente votó como él llamó a votar. Este escenario le da al Gobierno la posibilidad de emprender tareas ambiciosas y construir sobre lo ya logrado. El presidente Vizcarra tiene por delante exactamente medio mandato y con el capital político ganado podría plantear algunas reformas significativas. Para todos los efectos, es como tener una segunda luna de miel, así que ojalá pueda ser bien aprovechada.

Algunos aspectos de lo aprobado en el referéndum van a tener impacto en la lucha contra la corrupción. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) debería impactar en la calidad de los jueces y fiscales, un tema medular. El nuevo marco constitucional del financiamiento político debería impactar también en la integridad de los procesos electorales. La prohibición de contratación de publicidad en radio y televisión debería abaratar las campañas y hacer menos dependientes a los partidos del financiamiento privado. Y la sanción penal al financiamiento ilegal debería aportar también a tener un sistema más completo de sanciones.

Canaliza una suerte de ira ciudadana

Fernando Tuesta

Politólogo

Este es un triunfo contundente del presidente y una derrota de la oposición constituida por Fuerza Popular y el Apra. No es sino la canalización de un sentimiento ciudadano muy extendido que se ha ido alargando en el año y que no tiene que ver con las preguntas del referéndum sino con un estado de ánimo contra los partidos concentrados en el Parlamento. Esta suerte de ira ciudadana ha sido canalizada por el presidente Martín Vizcarra. La gente fue a votar casi con una consigna asociada a lo señalado por el presidente. Es un apoyo al presidente y no al Gobierno.

No es un efecto inmediato, a la reestructuración del ex-CNM tiene que seguirle una modificación de la ley orgánica, y la elección de los nuevos consejeros que a su vez tienen que trabajar por un embalsamiento de nombramientos de jueces y fiscales, revisar lo actuado por el CNM. Serían los primeros pasos, pero creer que esto va a tener un impacto directo severo, inmediato, es no decir la verdad. En el caso de la pregunta sobre el financiamiento, lo más importante es que se crea la figura penal en el caso de financiamiento de fuente ilegal, pero tiene implicancia en adelante, en los procesos que les siguen a algunos líderes políticos.

Cierra primera etapa contra la corrupción

Iván Montoya

Exprocurador

Con la aprobación mayoritaria de la reforma del sistema de justicia, del financiamiento de los partidos políticos y la prohibición de la reelección de los congresistas se cierra una primera etapa del proceso para enfrentar la crisis de la corrupción del sistema de justicia que generaron los CNN audios y la crisis de legitimidad política que se agudizó en este periodo parlamentario, especialmente al evidenciarse el financiamiento ilícito de casi todos los partidos y movimientos políticos. Corresponde ahora el proceso de implementación de estas reformas.

Este resultado en sí mismo no puede tener un efecto en la lucha contra la corrupción, sin embargo, resultaba un requisito necesario para superar la nefasta experiencia del CNM. Esta institución, y su funcionamiento cada vez más corrupto, ha agudizado la mediocridad de nuestro sistema de justicia, pilar para controlar y reprimir el abuso del poder público y la corrupción en todo el estamento estatal. Se demanda como imprescindible acompañar esta reforma con otras reformas legislativas y la introducción de políticas de integridad en el seno del Poder Judicial y el Ministerio Público, reformando sus leyes orgánicas.

El problema no se soluciona con un sí o no

Luis Lamas Puccio

Abogado penalista

Es favorable para el presidente, en términos estrictamente políticos, en la práctica es más complejo, entre otras cosas porque el mismo presidente está cuestionado por temas de corrupción, además viene del partido de PPK. La corrupción no es solo un tema de respaldo sino que afecta a toda la sociedad peruana, ahí es donde se tiene que verificar si son positivos o no los esfuerzos que se están haciendo. El problema no lo vamos a solucionar con un sí o con un no, es solo un respaldo mayoritario sobre un tema que preocupa y afecta la integridad del país.

El tema de la lucha contra la corrupción es más complejo que la creación de la Junta Nacional de Justicia. Los que van a integrar esta institución son personas que tienen otras labores, otras funciones, como es el caso del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, y del presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume. Son personas que tienen una labor bastante recargada, habría que conocer cuál va a ser la organización o el sistema que se va a utilizar para elegir a los jueces y fiscales.

Hay que conocer cómo se va a implementar la Junta Nacional de Justicia. Es un primer paso, es un apoyo político.

Ahora se deben plantear otras reformas

cruz Silva

Abogada del IDL

El Presidente acaba de ser elegido legítimamente y logra el poder político para concretar las reformas que proponga, siempre y cuando estas conjuguen con lo que exige la ciudadanía.

Sin duda, es un triunfo sobre los actores que se le oponen, incluso el fujimorismo y aprismo, así como el fiscal de la Nación a quien se opone por los cuestionamientos que tiene.

Es también un signo del hartazgo de la corrupción en el sistema de justicia y el Congreso de la República, lo que ha hecho que la población le dé casi un unánime apoyo.

El resultado del referéndum tiene un efecto en la lucha contra la corrupción, en el sentido de que el presidente tendrá el apoyo para las reformas que plantee. Además, jurídicamente hablando, significa que está obligado a que el desarrollo de las leyes orgánicas de la reforma constitucional sea realmente efectivo para contrarrestar las redes de corrupción. A su vez, lo obliga a plantear otras reformas en los sistemas electoral y de justicia. Por ejemplo: evaluar el cierre del Congreso, los cambios para separar a magistrados supremos de los CNM audios, y retomar la demanda de justicia para mujeres.

Es un respaldo a la iniciativa del Presidente

Roberto Rodríguez R.

Comité Ciudadano

Este referéndum representa un respaldo a la iniciativa del presidente Martín Vizcarra, a las reformas constitucionales y a la convocatoria de la consulta. Es una experiencia inédita que abre las puertas a una mayor participación ciudadana, ya que si bien es cierto ha habido otro referéndum, este tuvo una diferencia no muy notoria.

En este caso el resultado fue contundente. No solo reafirma la gobernabilidad, sino posibilita emprender nuevas reformas, más profundas que nos van a llevar a fortalecer la lucha contra la corrupción que se requiere.

El resultado del referéndum legitima la lucha contra la corrupción, le da mayor fuerza, más legitimidad ciudadana y esto posibilita, sin duda, el reforzamiento en la lucha contra la corrupción.

Por ejemplo, ahora si el fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, quisiera apartar al fiscal Domingo Pérez de los casos que tiene a su cargo, tendrá que pensarlo cien veces. La lucha contra la corrupción, con este desenlace en las urnas, tendrá mucha más fuerza. No obstante, para consolidar el resultado de esta consulta, el Gobierno debe trabajar permanentemente de la mano con la ciudadanía y sus instituciones y organizaciones.