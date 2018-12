Quiero ver en la cárcel a todos los que me denunciaron

Elmer Mamani

Siempre polémico. El virtual gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, es una caja de sorpresas cada vez que da declaraciones. Aquí un compendio de sus respuestas a una lluvia de preguntas de la prensa en su desayuno electoral de ayer. Confirma una ruptura total con su vicegobernador Walter Gutiérrez.

Dos presuntas víctimas de violación por usted se han presentado y ratificado en sus versiones.

Eso es mentira, el día lunes las vamos a denunciar penalmente. Iremos hasta las últimas consecuencias por mi familia. Quiero ver en la cárcel a esa persona que me ha denunciado y a la otra persona de Francia que nunca la he conocido (...) Y a Milagros Leiva, que está en Lima, ‘me vas a pagar todo lo que has hablado de mí’ porque 102 denuncias es mentira. Vamos a denunciar penalmente, nunca he denunciado penalmente porque soy pasivo. Pero la vamos a denunciar caiga quien caiga. Vamos a contratar al abogado de (Paolo) Guerrero para que así como se fue a la cárcel esta Magaly (Medina), Milagros Leiva también se vaya a la cárcel.

En caso gane, ¿cuál sería la relación con los medios?

Tienen su papel, sabemos que cumplen su labor.

Pero usted ha lanzado varios ataques a varios medios de comunicación...

Eso sí, vamos a denunciar a varios medios de comunicación que me han difamado, no todos. Hay prensa que ha sido comprada y vamos a denunciar...

¿Tiene las pruebas de eso?

Quién me va a decir que tengo 102 denuncias, tampoco tengo sentencias, entonces me están difamando y esas portadas que han salido tienen que demostrarme (su veracidad). Espero que el Poder Judicial sancione, porque miles de personas son injustamente denunciadas. Si a ti te difama esa persona que te ha denunciado tiene que ir a la cárcel y yo voy a hacer eso...

Usted en el cierre de campaña indicó que Cerro Verde lo había amenazado de muerte...

Lo que sucede es que me han llamado por teléfono, indicándome que me retire de la contienda electoral y me indicaron que eran de Cerro Verde.

¿Aún mantiene su posición de que los principales proyectos mineros de Arequipa no van?

Tía María no va. Cuando tú tienes una posición regional, se respeta, y un líder regional cuando tiene una posición, el pueblo lo apoya.

Muchas de sus propuestas han sido gaseosas, como el caso de la réplica del monitor Huáscar. ¿No hay otras necesidades en la región?

En Chile ya han hecho tres réplicas del monitor. En Mollendo el mismo alcalde ha indicado que sería fenomenal, porque es inteligente. Podríamos hacer una réplica y generar trabajo, eso es turismo artificial.

Varios analistas han calificado a sus propuestas como muy populistas...

No tienen inteligencia, son tontos porque en solo un año se recuperaría toda la inversión (...)

Pero usted tiene un mal precedente con ese tipo de obras, como el museo de la momia Juanita, construido cuando fue alcalde y que es un elefante blanco...

Álvaro (Cáceres, electo alcalde de Caylloma) ya sabe que vamos a traer a Juanita con todo y su vestimenta. Juanita le genera a la universidad Católica S/ 20 millones al año. Ese dinero debe ser para el Colca. Sí o sí va a regresar Juanita y con eso la gente de Caylloma va a hacer más obras.

Hay disputas internas entre usted y su candidato a vicegobernador, Walter Gutiérrez.

Yo tengo mi posición. Me han dicho que soy manejado por Walter, jamás pues. He sido alcalde, yo tengo mi posición, tengo mi línea y soy bien duro en mis posiciones. Majes II es para los arequipeños y los del sur del Perú, la minera Cerro Verde que pague los millones que debe y que pague el agua que consume. Esos temas a mí nadie me va a cambiar el chip, son temas concretos. A mí nadie me maneja.

¿Pero la relación es buena o hay disputas?

Con Walter me llevo bien, pero tenemos discrepancias en el tema ideológico, pero es parte de la política. Quien es el gobernador soy yo y él va a ser el vice, que es un cargo honorífico. Quien define la política de Estado de la región soy yo. No tengo ningún tipo de sentencia y si Dios y la Pachamama me hacen gobernador, vamos a gobernar 45 años. Nadie me puede sacar.

¿Confía en su vicegobernador?

Confío en mis consejeros (menciona nombres). Confío en mi pueblo. Al final, quien gobierna es el gobernador.

¿Al ser un cargo honorífico, debería seguir ganando más de 13 mil soles?

Ese ya no es un tema del Gobierno Regional. Ese tema no lo ve el Ejecutivo, lo ven los consejeros. ß