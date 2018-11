Alan García: ¿Es probable el asilo diplomático? Expertos opinan

El expresidente Alan García solicitó asilo diplomático en la embajada de Uruguay, luego que el Poder Judicial ordenara impedimento de salida en su contra por recibir 100 mil dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

Ante esto, nace la pregunta ¿es probable el asilo diplomático? Diversos expertos opinaron al respecto.

El internacionalista Francisco Belaunde conversó con RPP y consideró que no se reúnen las condiciones para que se le conceda asilo a Alan García, pues en el país no hay una dictadura.

“En el Perú no hay una dictadura, hay un estado de derecho plenamente vigente y, por lo tanto, no habría razón para que se le conceda el asilo. Si Uruguay decide concederlo de alguna forma estaría diciendo que en el Perú no se está respetando el estado de derecho. [Alan García] no puede tampoco alegar que hay excesos de los fiscales, pues algunos consideran que se exceden en las detenciones preliminares, pero en todo caso a él todavía no le ha tocado [...]”, sostuvo el internacionalista en diálogo con RPP.

Francisco Belaunde también afirmó que el “pedido de asilo por parte de Alan García será tomado por el fiscal [Pérez] como demostración de un intento de huir de la justicia, por lo que lo lógico sería que se pida una orden de captura”.

Por su parte, el constitucionalista Luciano López sostuvo que tras el pedido de asilo de Alan García, lo más probable es que el fiscal Pérez solicite prisión preventiva en su contra.

“Con esta conducta lo que estaría manifestando [Alan García] es la clara voluntad de sustraerse de la acción de la justicia y eso es lo que generaría la prueba inmediata de un peligro de fuga”, dijo López.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Ferrero, también se refirió al tema y señaló que el “asilo procede cuando se trata de una persecución política y no procede cuando se trate de delitos comunes”.

“Cuando uno acude a una embajada de un país extranjero, se trata de un asilo diplomático. Aquí hay un caso de materia judicial. El Poder Judicial debe requerir al Ejecutivo que solicite la extradición de García, pero al mismo tiempo el gobierno de Uruguay podría decir que es un perseguido político y no lo extraditarían”, expresó

“Esto me recuerda al caso de asilo de Haya de la Torre en Colombia, durante la dictadura de Odría. Pero con un caso diferente: Haya de la Torre sí era perseguido político. El expresidente García no podría sostener que es perseguido político. El tema fue a la Corte de la Haya y el juicio demoró varios años, y la Corte le dio la razón a Colombia. Si le dan asilo, no creo que pueda salir del país, salvo le den un salvoconducto”, recordó.