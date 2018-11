Fiscalía pide que se impida salir del país a García, y este se allana

Jueves difícil para Alan García. El expresidente acudió ayer a las 9:30 de la mañana a la Fiscalía a declarar por el Metro de Lima (Tren Eléctrico) en el caso Lava Jato. Una hora después, el fiscal José Domingo Pérez suspendió la diligencia. En paralelo, IDL Reporteros reveló que el líder aprista recibió US$ 100 mil de la Caja 2 de Odebrecht por haber brindado una conferencia en la Federación Industrial de Sao Paulo (FIESP), integrada por la constructora brasileña.

Luego de la potente publicación, Pérez Gómez amplió la investigación preparatoria contra García Pérez por los delitos de lavado de activos y colusión agravada. Más tarde, solicitó el impedimento de salida del país del aprista. Pero el foco del asunto estuvo sobre el pago al expresidente por su conferencia en Brasil. Los trascendidos apuntaron a que la constructora empleó el software Drousys, sistema informático utilizado en la Oficina de Operaciones Estructuradas para las coimas.

ORIGEN DEL PAGO

La conferencia de García Pérez fue el 25 de mayo del 2012. Ese mes, según lo que declaró ante la Comisión Lava Jato del Congreso, que lo excluyó de pesquisas, el líder aprista coincidió con Jorge Barata en su vuelo rumbo a Brasil para la conferencia de la FIESP.

El contrato de la conferencia fue suscrito por Spinola Consultoría Jurídica, de propiedad del abogado brasileño José Américo Spinola, el 5 de abril de ese año. Un día antes de la exposición del líder aprista, el estudio y García Pérez firmaron el pago.

Hasta ahí todo surge de forma regular. Sin embargo, el letrado brasileño jugó un rol clave como intermediario del pago efectuado por Odebrecht a García Pérez.

El abogado Américo Spinola tenía acceso a Drousys. En este sistema, el abogado utilizó el seudónimo de “Joe”.

En los correos de Spinola, difundidos ayer por IDL-Reporteros, se detalla que el 14 de junio del 2012, el abogado recién recibió la propuesta de ser el testaferro de la constructora brasileña en el pago a García Pérez. Ese día recibió un mensaje al e-mail de parte de Marcos Grillo alias “Visamark”, quien era entonces el operador encargado de generar recursos financieros para la Caja 2.

En el correo electrónico, “Visamark” se refiere a la remuneración a García Pérez. “Por esa conferencia él tiene que recibir oficialmente US$ 100 mil líquidos”, precisó. Grillo le propuso a Spinola que sea su estudio de abogados quien efectúe el pago.

“Para ello facturaría contra nuestros servicios y tendrías una remuneración bruta de US$ 15 mil. En caso le interese, le mandaríamos el equivalente en reales a US$ 131.618 y usted enviaría US$ 100 mil para Alan García.

“El pago tiene que ser en Brasil, de la empresa que intermedió la invitación. En este caso, pensé en privilegiar a su estudio”, agregó Grillo. En la misma conversación, el usuario alias “Noshua”, de quien se desconoce su identidad, precisó que la transferencia a García sería a través del BBVA Continental. Y el pago a García recién se realizó el 9 de julio. Lo polémico en esta estructura de los operadores de Odebrecht es que el pago a García se planificó un mes posterior a la conferencia y la transferencia recién se planificó casi dos meses después.

REACCIÓN DE GARCÍA

El exjefe de Estado aduce que el pago por su exposición en Brasil es legal porque pagó tributos. “Por esa conferencia pagué más de US$ 30 mil de impuesto”, expresó.

Para el abogado tributarista José Verona, que García Pérez haya declarado ante Sunat sus impuestos es un elemento que puede utilizar su defensa para argumentar que no conocía del presunto origen ilícito del pago.

Sin embargo, precisó que no toda declaración de tributos significa que el dinero provenga de actividades lícitas, puesto que existe la figura de transformación de montos en la modalidad de lavado de activos.

"Lo único que queda establecido con esa declaración de rentas provenientes del extranjero es que él lo ha declarado como un ingreso y esto va a abonar como un elemento de convicción a ser evaluado por el fiscal o el juez. Si esto llega a una sentencia y se confirma en última instancia que se trata de un ingreso ilícito probado, se podría pedir la devolución de ese pago de impuestos ya que los ingresos ilícitos no son grabados”, puntualizó Verona.

Por otro lado, abordado por la prensa sobre la revelación periodística, García Pérez increpó ofuscado: “Entonces dicen: US$ 20 millones menos ocho que le dieron al viceministro deben ser de Alan García ¡Demuéstrenlo pues, imbéciles! Los malvados que se pasan la vida señalando que cualquier cosa que pudiera haber tiene que ser Alan García. A mí me ha contratado la Federación Industrial de Sao Paulo que tiene 150 mil empresas”.

"Desde que estoy en el Perú he afrontado 49 citaciones fiscales. ¿Me han encontrado alguna cuenta corriente? Es totalmente un refrito", increpó García Pérez.

El periodista Gustavo Gorriti respondió en Canal N que el excandidato presidencial firmó los documentos (de contrato y pago) con fecha atrasada para ocultar el origen ilícito del dinero. “Spinola se entera de que existe este negocio para él en junio y le piden que haga un contrato de abril y un recibo fechado en mayo”, explicó.

El abogado de García, Erasmo Reyna, señaló que cuando se produjo el contrato para la conferencia, Spinola no tenía ningún vínculo con Odebrecht. Sobre la ampliación de la investigación a su patrocinado refutó que “es un refrito”.

Después de conocer que el fiscal José Pérez requirió su impedimento de salida del país, Alan García manifestó que se allanaba. “Lamento que se pida al juez esta medida. Le estamos enviando al juez y al fiscal allanándonos a ese pedido”, refirió al atardecer.

Ante el pedido de José Domingo Pérez, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Anticorrupción convocó para el sábado 17 a la audiencia que determinará si el líder aprista quedará impedido de dejar el país.

Los antecedentes de las decisiones de Sánchez Balbuena dibujan un porvenir nebuloso para el líder aprista. El juez que resolverá el pedido del fiscal Pérez es quien dictaminó que el exvicepresidente de Petroperú Miguel Atala y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski queden impedidos de viajar al extranjero por el caso Lava Jato.

OTROS DELITOS

Las imputaciones contra García Pérez por el caso Lava Jato se incrementaron ayer a tres delitos: colusión agravada, lavado de activos y tráfico de influencias. Esta última fue la razón por la que vino de España para declarar ante el fiscal Pérez Gómez, quien fue criticado por el expresidente por sustentar –y conseguir– que la líder de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, se vaya a prisión por 36 meses. “Han politizado la justicia”, escribió en Twitter.

Ahora pesa contra él no solo el fantasma del Decreto de Urgencia 032, promulgado en su segundo gobierno, que originó que Odebrecht construya el Tramo I del Metro de Lima con un sobrecosto US$ 109 millones; sino también, la indagación por el destino de los US$ 24 millones de sobornos que, según el exdirector de contratos de Odebrecht, se pagó por el Tramo I y II de la Línea 1 del Metro de Lima.❧

