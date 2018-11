Le recuerdan a Salgado cuando fujimoristas usaban polos con la foto de Carhuancho [VIDEO]

La congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, fue cuestionada por el periodista René Gastelumendi por haber cambiado su opinión sobre el juez Richard Concepción Carhuancho, entre cuando este ordenó prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia a la orden contra Keiko Fujimori.

El periodista también le mencionó que hubieron personajes del fujimorismo que hasta se pusieron polos con la imagen del magistrado, como la actriz Karina Calmet; pero Luz Salgado lo negó por completo.

“Lo que desconcierta es que hay personas fujimoristas que hasta se hicieron polos con el rostro del juez Carhuancho”, dijo el entrevistador. Sin embargo, Luz Salgado aseguró que ella no vio eso “nunca”.

“No, no, no, ¿cuándo? Fujimoristas no han salido con polos, de ninguna manera”, expresó.

Tras ello, Gastelumendi pidió emitir los videos en los que Luz Salgado, Héctor Becerril y Luis Galarreta saludaban la decisión de Concepción Carhuancho y pedían respetar la autonomía de poderes.

“Tenemos que respetar las instancias independientes del PJ y respetar lo que se dice la resolución que se ha emitido. Invocaríamos a que se establezcan el juicio rápidamente. Los juicios que demoran no son justicia”, dijo Salgado tras ordenarse prisión contra la expareja presidencial.

“El impedimento de salida del país no es suficiente, tiene que haber prisión preventiva de una vez. El mismo Marcelo Odebrecht ha dicho: ‘yo le he dado dinero para la campaña’. ¿Qué más queremos?”, dijo por su parte el fujimorista Becerril.

Como se recuerda, fujimoristas han calificado de irregular la prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Asimismo, han cuestionado al juez Concepción Carhuancho sobre su autonomía en el sistema de justicia.