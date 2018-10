Pablo Sánchez responde a declaraciones de Chávarry sobre fuga de Hinostroza

El fiscal supremo Pablo Sánchez se pronunció tras lo dicho por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien lo responsabilizó en el Congreso por no haber solicitado una detención preliminar contra el exjuez supremo y ahora fugado César Hinostroza.

En esa línea, Pablo Sánchez negó que haya tenido responsabilidad en la fuga de César Hinostroza, pues indicó que el 13 de julio se solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país contra el exjuez, pero recalcó que, en ese entonces, “no se tenía los elementos suficientes par sustentar una detención”.

“No se podía pedir porque solo había la denuncia que salió en la prensa y no había más prueba para sustentar una detención preliminar. Es por lo que yo abrí una investigación preliminar y solicité el impedimento de salida del país que era la medida que ese momento se podía sustentar”, dijo Sánchez a ‘El Comercio’.

“Había que sustentar con pruebas una detención preliminar y en este caso recién se había abierto una investigación. Debía haber pruebas suficientes”, agregó.

Pablo Sánchez también aseveró que el actual fiscal de la Nación tampoco hizo nada. “Cuando él asume el 20 de julio como fiscal de la Nación, el señor Chávarry, no pidió nada tampoco ¿Por qué? Es más, él lo denuncia por los mismos delitos que yo abrí investigación, no hizo nada más. Él, como lo considera ahora, pudo haber perdido la detención preliminar ante el Poder Judicial y no lo hizo”, refirió.

Sánchez aclaró que el pedido de detención preliminar solo se pudo realizar luego que el Congreso remitió las pruebas cuando aprobó destituir y acusar constitucionalmente a César Hinostroza.