Flash electoral y boca de urna: Quien va ganando las elecciones 2018

Esta tarde se está realizando las Elecciones 2018, organizado por la ONPE, para elegir a las nuevas autoridades municipales y regionales, quienes estarán en el cargo hasta el 2022.

Los comicios programados para este 7 de octubre, pueden ser seguidos EN VIVO a través de la página web de La República, donde se lanzará el flash electoral a boca de urna de la jornada electoral nacional.

Según las últimas encuestas de GFK y CPI, los candidatos Jorge Muñoz del partido político Acción Popular y Daniel Urresti de Podemos Perú, se perfilaban como el nuevo alcalde de Lima.

Conoce EN VIVO quién va ganando las elecciones municipales 2018 según boca de urna y flash electoral

Desde las 04:00 p.m. y EN VIVO La República dará a conocer el primer resultado a boca de urna para la elección del nuevo alcalde de Lima. No obstante, es la ONPE la encargada de publicar los resultados oficiales de las elecciones municipales y regionales. Si aún no has votado, debes acercarte a tu local de votación lo más pronto que puedas.

Candidatos Elecciones Municipales 2018 de Lima

Los postulantes a la alcaldía de Lima, que están habilitados para formar parte de esta competencia electoral son los siguientes:

Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional), Jorge Villacorta (Peruanos por el Kambio), Jaime Salinas (Alianza para el Progreso), Esther Capuñay (Unión por el Perú), Jorge Muñoz (Acción Popular), Daniel Urresti (Podemos Perú), Juan Carlos Zurek (Somos Perú), Luis Ocrospoma (Perú Nación), Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) y Pablo Silva Rojas (Frepap).

Así como, Alberto Beingolea Delgado (Partido Popular Cristiano – PPC), Roberto Gómez Baca (Vamos Perú), Gustavo Guerra García Picasso (Juntos por el Perú), Humberto Lay Sun (Restauración Nacional), Manuel Velarde Dellepiane (Siempre Unidos), Ricardo Belmont Cassinelli (Perú Libertario) , Julio César Gagó Pérez (Avanza País), Enrique Cornejo Ramírez (Democracia Directa, Diethell Columbus Murata (Fuerza Popular) y Carlos Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio).