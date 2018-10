Donayre gestiona terreno para grupo de su asesora

Marianela Vidal Bermúdez, exalumna del congresista Edwin Donayre en la escuela de mujeres militares, fue una activa promotora de su campaña electoral al Congreso de la República, y hoy es asesora de su despacho congresal, pero también es la secretaria de economía y finanzas de la Asociación de Vivienda Nuevo Amanecer, que ofrece a exmilitares hacerse de predios en Ancón.

El problema es que este terreno, que la asociación dice es del Estado y que pronto les será cedido, ya tiene dueño.

La Superintendencia de Bienes Nacionales confirmó a Punto Final, de Latina, que en 2015 el terreno fue adquirido por Viva GyM, de Graña y Montero. Sobre un millón 89 mil metros cuadrados, esta constructora proyecta un complejo habitacional con decenas de torres de departamentos. En el terreno se ve publicidad del proyecto pero, pese a ello, Nuevo Amanecer sigue ofreciendo a exmilitares hacerse de él.

Punto Final accedió a parte de la lista de asociados de Nuevo Amanecer, corroboró cobros indebidos a excombatientes con necesidades reales de vivienda. El suboficial José Ramos Vílchez quedó en este estado tras enfrentarse al terrorismo en zona de emergencia, y desde entonces el Estado le dio en préstamo una precaria vivienda, en una quinta en Breña. Sin casa, confió en lo que ofrecía la asociación, pero por el programa se enteró que no podrá acceder al terreno que le ofrecieron. Los aportes de inscripción a la asociación han quedado registrados en recibos de 750 soles que pueden también depositarse a una cuenta bancaria a nombre de la tesorera. Al igual que Ramos, el ex suboficial Luis Ángel de la Cruz realizó aportes a la asociación, y él también se enteró que no tiene nada.

La oficina de Nuevo Amanecer, registrada por un colaborador para este informe, luce en todas sus paredes fotografías del general Edwin Donayre. En junio del 2017, Donayre informó al Congreso sobre las actividades que realizó en su semana de representación, detallando una reunión sostenida con la dirigencia de la asociación Nuevo Amanecer. Como congresista, consiguió que la asociación se reúna con la propia Superintendencia de Bienes Nacionales. A la reunión no faltó Marianela Vidal.

Edwin Donayre dijo no saber nada y pidió que responda su asesora. Pese a la evidencia recopilada por Punto Final, la asesora de Donayre señala que no ofrecen el terreno de Ancón y que Donayre no movió un dedo a favor de su asociación, “o quizá sí”.

Mientras tanto, asociados como Lucio Bueno Gonzales, un exmilitar que sirvió en Arequipa, espera que sus 700 soles les sean restituidos. “Estamos engañados”, dijo.❧