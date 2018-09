“El fujimorismo está tejiendo el camino para blindar a todos sus allegados”

El blindaje del fujimorismo para evitar que César Hinostroza sea investigado por el delito de organización criminal, según Pacori, puede ser el preámbulo de lo que podría ocurrir en el Pleno: un blindaje total de esa bancada a sus allegados vinculados con 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

Desde el fujimorismo han deslizado deficiencias en el informe que usted presentó...

El informe no tiene deficiencias. Ha sido bien elaborado. Es más, primero fue sustentado y debatido en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Si el fujimorismo hubiera encontrado alguna deficiencia, simplemente ha debido retirarlo en la subcomisión, como lo ha hecho con el caso que involucra a Guido Aguila, sobre si había gestionado o no la reunión entre el congresista Héctor Becerril y el consejero Morales Parraguez. Los congresistas del fujimorismo votaron a favor del informe final en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, incluyendo el extremo de la acusación por el presunto delito de organización criminal, luego cambiaron.

¿Quiénes son los fujimoristas que votaron a favor en la subcomisión y en la Permanente cambiaron sus votos?

Está la congresista Milagros Takayama, la congresista Karina Beteta, también están Mario Mantilla, Miguel Castro Grández, Milagros Salazar y el mismo César Segura, presidente de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que también cambió su voto en esta madrugada.

¿Ellos no pusieron ningún reparo al informe final?

Solo pidieron que se retire la parte donde se mencionaba a Guido Aguila en el sentido de que había gestionado la reunión de Becerril con el exconsejero Morales Parraguez.

¿Tampoco se opusieron al extremo de la acusación por el presunto delito de organización criminal contra César Hinostroza Pariachi?

Ninguno de ellos se abstuvo. Votaron a favor. Y recomendaron ahondar en las pruebas.

¿Eran insuficientes las pruebas?

No, no eran insuficientes. En la página 101, en el informe, determinamos la existencia de un informe de la fiscal provincial del Callao Sandra Castro Castillo, quien consigna la declaración de un colaborador que advierte la intervención de César Hinostroza Pariachi. Es un informe que nos hace llegar el Ministerio Público con carácter reservado. Entonces, establecemos la presunción de una estructura organizacional que involucra a una serie de personajes y hace énfasis en la participación de César Hinostroza y también en los exconsejeros del CNM.

¿En qué momento se incorpora ese informe de la Fiscal? ¿Fue recién el viernes?

No. Cuando la congresista Letona dice que estaríamos vulnerando el debido proceso, no es así. El informe 01 de la fiscal sí es mencionado dentro del informe final que hemos presentado el viernes.

¿Hinostroza accedió al contenido de ese informe para ejercer su defensa?

Por supuesto. El problema es que tal vez no lo han leído o le están queriendo dar otra interpretación y sacan argumentos que no son consistentes. A mí me parece que es muy grave. Sería muy irresponsable que el Congreso no contemple la presunción de la existencia de esta organización criminal, porque le estaríamos cortando las alas al Ministerio Público para que realice una investigación sobre este delito.

Prácticamente 18 votos del fujimorismo le están diciendo al Ministerio Público que no existe la organización 'Los Cuellos Blancos del Puerto'...

Eso es lo que debe conocer todo el país. El informe ha sido sustentado con medios probatorios, como los audios que evidenciarían las relaciones de cercanía y familiaridad y de división de roles de los denunciados. En esos mismos audios vemos los términos de cómo se trataban. Además, mostramos actas del Ministerio Público de las conversaciones donde se determina que integran esa organización criminal.

De todo lo deslizado por Hinostroza, ¿cuál fue la principal línea de argumentación?

Su defensa no cuestiona el contenido de los audios, sino menciona que los audios no serían prueba lícita.

Volviendo al caso Becerril, ¿por qué en la subcomisión se establece que Guido Aguila no gestionó la reunión entre este congresista y Morales Parraguez, cuando hay audios y testimonios que confirman eso?

Simplemente los congresistas del fujimorismo no quieren aceptarlo.

¿Qué congresistas del fujimorismo pidieron que se retire ese extremo del informe final?

Ha sido la congresista Milagros Salazar quien ha pedido dentro de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales que se retire este punto, alegando que podríamos generar una condición vinculante a la investigación que hizo César Vásquez a Héctor Becerril.

¿Entonces hay un trabajo estratégico del fujimorismo para también blindar al congresista Héctor Becerril?

Lo que están haciendo en el fujimorismo es tejer el camino para blindar a una serie de personas. Nosotros hipotéticamente podemos decir que son sus allegados. Y esto se va a ratificar en el Pleno del Congreso. Nada garantiza ahora que la votación del viernes pueda variar nuevamente.

¿Podría variar para una situación de impunidad?

La votación que hicieron en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha variado y hasta se contradicen con el voto que hicieron el viernes en la Comisión Permanente. César Segura, presidente de la subcomisión, votó a favor y el viernes ha cambiado.

¿Cuál es el peor escenario entonces en el Pleno?, ¿podrían limpiar aún más a Hinostroza y a los exmiembros del CNM, respecto de los otros delitos?

¡Por supuesto! Podrían también eliminar las infracciones constitucionales, hasta podrían archivar los casos.

¿Y esto apunta también a blindar a Keiko, sobre quien se afirma que se reunió con Hinostroza?

Hinostroza emplazó a los congresistas mencionados: ¿por qué no determinan quién es la señora K? Pero él nunca quiere afirmar que la señora K es la señora Keiko, ¿por qué no lo dice? El viernes solo lo menciona, al parecer, para determinar el cambio de voto del fujimorismo.

¿Una suerte de amenaza?

Exactamente.

¿Keiko también resultaría blindada?

Están hilando todo un camino. No podemos permitir que el Congreso se convierta en un espacio de manejo para blindar a sus allegados.❧