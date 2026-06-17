El nuevo HUAWEI WATCH FIT 5 Pro apuesta por la detección temprana del riesgo de diabetes

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El protagonista de esta nueva serie es el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, un smartwatch premium construido con aluminio de grado aeronáutico, cristal de zafiro y bisel de titanio, materiales que elevan tanto su resistencia como su sofisticación, pero destaca especialmente por la incorporación de funciones médicas avanzadas.

Tecnología enfocada en salud preventiva

La innovación más destacada del HUAWEI WATCH FIT 5 Pro es su nueva función de evaluación de riesgo de diabetes de manera totalmente no invasiva.

A diferencia de los métodos tradicionales, este dispositivo utiliza un algoritmo basado en el análisis de biomarcadores recolectados durante periodos de uso continuo. Mediante el monitoreo constante de la frecuencia cardiaca, la variabilidad del pulso y los patrones de descanso, el reloj es capaz de identificar indicadores que sugieren un posible riesgo metabólico.

Además, el uso constante del HUAWEI WATCH FIT 5 Pro (día y noche), permite durante un período de entre 3 a 14 días, evaluar los riesgos actuales y futuros de padecer diabetes.

Una de sus innovaciones más relevantes es la evaluación de riesgo de diabetes de forma no invasiva. Fuente: difusión.

Solo se necesita acceder al menú del reloj, ingresar al ícono del Estudio Sobre el Riesgo de Diabetes, agregar datos como el género, año de nacimiento, altura, peso, entre otros. Luego de ingresados estos datos, después de 3 días de uso constante, el estudio comenzará su lectura, y al llegar al día 14, se hará un análisis del porcentaje actual de riesgo de diabetes que puede padecer el usuario.

Después de ingresados los datos y comenzado el monitoreo, el monitoreo continuo ayudará a desarrollar hábitos alimenticios más saludables y a mantener bajo control del nivel de glucosa en la sangre, día tras día. ⁠Este estudio se puede repetir las veces necesarias, como factor de medición de riesgos.

Es importante mencionar que el estudio no está destinado a usuarios menores de 18 años, personas embarazadas ni personas con diabetes tipo 1 u otros tipos específicos de diabetes.

A través de su uso diario y la app HUAWEI Health, los usuarios pueden monitorear su riesgo de diabetes. Fuente: difusión.

Esta nueva función integrada en la aplicación HUAWEI Health y en el reloj, no puede detectar los niveles de glucosa en sangre, ni tampoco busca reemplazar un diagnóstico clínico, sino actuar como un sistema de alerta temprana que permita al usuario consultar a un especialista de manera oportuna ante cualquier anomalía detectada en sus métricas diarias a través de este estudio de riesgo de diabetes.

Un ecosistema integral de salud y bienestar

Más allá del monitoreo metabólico, el dispositivo refuerza su enfoque preventivo con herramientas diseñadas para el cuidado integral del cuerpo y la mente. Este cuenta con la aplicación ECG para la realización de electrocardiogramas, detección de rigidez arterial y alertas de fibrilación auricular mediante el análisis de ondas de pulso.

En el ámbito del bienestar emocional, el reloj incorpora una función de detección de estados de ánimo que se complementa con una esfera interactiva protagonizada por un panda virtual. Este personaje reacciona a los niveles de actividad y estrés, motivando al usuario a realizar rutinas de respiración o mini ejercicios para mantener el equilibrio durante jornadas intensas.

Está construido con materiales de alta calidad y funciones médicas avanzadas para cuidar la salud de los usuarios. Fuente: difusión.

Precio y disponibilidad

El HUAWEI WATCH FIT 5 Pro es compatible con iOS y Android, y está disponible a un precio de S/ 799 en el sitio oficial de Huawei en los colores Naranja, Blanco y Negro.