HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar
Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     Conteo rápido Ipsos: Keiko lidera y hay triple empate en el segundo lugar     
Notas de Prensa

¡A sacar los pañuelos! Piura se prepara para el XXXII Concurso Nacional de Tondero y Marinera Norteña Club Grau 2026

El histórico Club Grau anunció las fechas del evento que pondrá a bailar al norte del 09 al 11 de octubre. Con clasificatorios en Lima y Piura, este año la tradición se renueva con más talento y nuevas categorías culturales.

Las inscripciones para este concurso de baile abrirán a mediados de agosto, con un cierre programado para el 7 de octubre y una fecha clave para Lima el 22 de agosto. Fuente: Difusión.
Las inscripciones para este concurso de baile abrirán a mediados de agosto, con un cierre programado para el 7 de octubre y una fecha clave para Lima el 22 de agosto. Fuente: Difusión.

En una mañana cargada de ritmo y tradición, el Club Grau anunció oficialmente el lanzamiento del XXXII Concurso Nacional de Tondero y Marinera Norteña 2026: del 9 al 11 de octubre, Piura se convertirá en el epicentro del baile nacional.

La conferencia de prensa, liderada por el presidente de la institución, Arturo Davies Albán, dejó claro que este año el concurso viene con todo. Piura: Las inscripciones abren a mediados de agosto. Lima: El 22 de agosto será la fecha clave para los talentos de la capital. Cierre de inscripciones: 7 de octubre.

Nadia Figueroa Ramos, vicepresidenta del club, presentó un cronograma que va mucho más allá de la pista de baile. Este año, el Club Grau busca que todos respiremos cultura: Fiesta del Algarrobo y Coloquio de Expertos. Medalla "Caballero de los Mares": Se entregará este nuevo reconocimiento a personajes ilustres que han puesto el nombre de Piura en alto.

"Queremos que el concurso sea una vitrina para el talento y un homenaje a nuestra identidad piurana", destacaron los organizadores.

festival-de-marinera

Además, el evento incluirá la Fiesta del Algarrobo y el Coloquio de Expertos. Fuente: Difusión.

Para los que ya están ensayando, el Dr. Álvaro Basurco Mendoza, Director General del concurso, explicó que la calificación será rigurosa. Los jurados no solo verán pasos bonitos; se evaluará la estructura musical, la evolución del baile, el mensaje y, por supuesto, la elegancia. Además, se confirmó que el evento cuenta con el respaldo de empresas locales y emprendedores que apuestan por el arte, gracias a las gestiones de la Dirección de Actividades Sociales.

El momento "top" de la mañana lo pusieron las reinas de la edición 2025: Marcia Zuta García (Marinera) y Yadira Rubio Ancajima (Tondero). Con su gracia y elegancia, demostraron por qué este concurso es uno de los más respetados del país, dejando a todos los asistentes con ganas de que ya sea octubre.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Cuando se baila para la Virgen de la Candelaria

Cuando se baila para la Virgen de la Candelaria

LEER MÁS
Eric Koechlin Febres: “El canto de jarana, como forma de arte en sí misma, se preserva en la marinera limeña”

Eric Koechlin Febres: “El canto de jarana, como forma de arte en sí misma, se preserva en la marinera limeña”

LEER MÁS
Exhibición "Genio y figura. De lo tradicional a lo estilizado en la marinera" en la Casa O´Higgins

Exhibición "Genio y figura. De lo tradicional a lo estilizado en la marinera" en la Casa O´Higgins

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Exitosa conmemoración del Día del Abogado con amplia participación, capacitaciones y campaña médica integral

Exitosa conmemoración del Día del Abogado con amplia participación, capacitaciones y campaña médica integral

LEER MÁS
Jockey Plaza impulsa campaña que invita a no callar frente al bullying

Jockey Plaza impulsa campaña que invita a no callar frente al bullying

LEER MÁS
Transparencia Electoral: Autoridades supervisan verificación pública de material de sufragio en José Leonardo Ortiz y Lambayeque

Transparencia Electoral: Autoridades supervisan verificación pública de material de sufragio en José Leonardo Ortiz y Lambayeque

LEER MÁS
Transparencia y Garantía Electoral: Ponencias del JEE Lambayeque

Transparencia y Garantía Electoral: Ponencias del JEE Lambayeque

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de las Elecciones 2026 se siguen moviendo: no hay certeza de quién pasará a segunda vuelta

Resultados de Senadores y Diputados por Loreto: conoce los votos oficiales de la ONPE y conteo EN VIVO por las Elecciones 2026

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Amazonas, según conteo OFICIAL de la ONPE?

Notas de Prensa

Exitosa conmemoración del Día del Abogado con amplia participación, capacitaciones y campaña médica integral

Jockey Plaza impulsa campaña que invita a no callar frente al bullying

Transparencia Electoral: Autoridades supervisan verificación pública de material de sufragio en José Leonardo Ortiz y Lambayeque

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados de las Elecciones 2026 se siguen moviendo: no hay certeza de quién pasará a segunda vuelta

Resultados de Senadores y Diputados por Loreto: conoce los votos oficiales de la ONPE y conteo EN VIVO por las Elecciones 2026

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Amazonas, según conteo OFICIAL de la ONPE?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025