¡A sacar los pañuelos! Piura se prepara para el XXXII Concurso Nacional de Tondero y Marinera Norteña Club Grau 2026

Las inscripciones para este concurso de baile abrirán a mediados de agosto, con un cierre programado para el 7 de octubre y una fecha clave para Lima el 22 de agosto. Fuente: Difusión.

Las inscripciones para este concurso de baile abrirán a mediados de agosto, con un cierre programado para el 7 de octubre y una fecha clave para Lima el 22 de agosto. Fuente: Difusión.

En una mañana cargada de ritmo y tradición, el Club Grau anunció oficialmente el lanzamiento del XXXII Concurso Nacional de Tondero y Marinera Norteña 2026: del 9 al 11 de octubre, Piura se convertirá en el epicentro del baile nacional.

La conferencia de prensa, liderada por el presidente de la institución, Arturo Davies Albán, dejó claro que este año el concurso viene con todo. Piura: Las inscripciones abren a mediados de agosto. Lima: El 22 de agosto será la fecha clave para los talentos de la capital. Cierre de inscripciones: 7 de octubre.

Nadia Figueroa Ramos, vicepresidenta del club, presentó un cronograma que va mucho más allá de la pista de baile. Este año, el Club Grau busca que todos respiremos cultura: Fiesta del Algarrobo y Coloquio de Expertos. Medalla "Caballero de los Mares": Se entregará este nuevo reconocimiento a personajes ilustres que han puesto el nombre de Piura en alto.

"Queremos que el concurso sea una vitrina para el talento y un homenaje a nuestra identidad piurana", destacaron los organizadores.

Además, el evento incluirá la Fiesta del Algarrobo y el Coloquio de Expertos. Fuente: Difusión.

Para los que ya están ensayando, el Dr. Álvaro Basurco Mendoza, Director General del concurso, explicó que la calificación será rigurosa. Los jurados no solo verán pasos bonitos; se evaluará la estructura musical, la evolución del baile, el mensaje y, por supuesto, la elegancia. Además, se confirmó que el evento cuenta con el respaldo de empresas locales y emprendedores que apuestan por el arte, gracias a las gestiones de la Dirección de Actividades Sociales.

El momento "top" de la mañana lo pusieron las reinas de la edición 2025: Marcia Zuta García (Marinera) y Yadira Rubio Ancajima (Tondero). Con su gracia y elegancia, demostraron por qué este concurso es uno de los más respetados del país, dejando a todos los asistentes con ganas de que ya sea octubre.