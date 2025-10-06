En el marco del Día de la Marinera, el Instituto Riva-Agüero de la PUCPy la Casa O´Higgins presentan una exposición imperdible: "Genio y figura. De lo tradicional a lo estilizado en la marinera". Esta muestra, que se inaugura el 7 de octubre al mediodía, invita a conocer un poco más sobre la marinera, baile nacional, a través de la indumentaria de la bailarina.

La marinera es uno de los bailes más emblemáticos del Perú y símbolo de identidad nacional. Su antecedente, la zamacueca, fue popular en la costa hasta fines del siglo XIX y, tras la guerra del Pacífico, adoptó el nombre de marinera. A través de la indumentaria —que ha cambiado y se ha estilizado con el tiempo— podemos comprender la vida festiva de la población y la vigencia como expresión cultural de este baile.

Esta muestra temporal presenta dieciocho vestidos diseñados por Lourdes Sota, que evidencian la evolución del traje de marinera: desde sus formas tradicionales hasta las versiones actuales, siempre ligadas a la gracia y elegancia de las bailarinas. Asimismo, se exponen los accesorios, piezas fundamentales que adornan la indumentaria de la danzante. A través de las joyas, el diseñador Ianka Miranda muestra las variaciones de lo tradicional a lo estilizado en los accesorios de la marinera. Incluso, se exhiben piezas tejidas 100% a mano por artesanas del departamento de Cajamarca, como el pañón de leche, el manto y el sombrero.

Sobre Lourdes Sota Sarmiento

Lourdes Sota Sarmiento descubrió su pasión por la costura desde niña y, años después, al confeccionar un vestido para su sobrina, inició su camino en el diseño de trajes de marinera. Su talento la llevó a fundar la marca Lourdes Reginne Fashion Designer, reconocida en el Perú y el extranjero. Sus creaciones han llegado a Italia, Suecia y Estados Unidos, y también ha diseñado vestidos de gala para figuras como Mimy Succar y Karina Buitrón, Miss Mundo Latina Internacional 2025.

(NdP).