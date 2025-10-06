HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
Notas de Prensa

Exhibición "Genio y figura. De lo tradicional a lo estilizado en la marinera" en la Casa O´Higgins

Del 7 de octubre al 2 de noviembre de 2025.

"Genio y figura". Imagen: Difusión.
"Genio y figura". Imagen: Difusión.

En el marco del Día de la Marinera, el Instituto Riva-Agüero de la PUCPy la Casa O´Higgins presentan una exposición imperdible: "Genio y figura. De lo tradicional a lo estilizado en la marinera". Esta muestra, que se inaugura el 7 de octubre al mediodía, invita a conocer un poco más sobre la marinera, baile nacional, a través de la indumentaria de la bailarina.

La marinera es uno de los bailes más emblemáticos del Perú y símbolo de identidad nacional. Su antecedente, la zamacueca, fue popular en la costa hasta fines del siglo XIX y, tras la guerra del Pacífico, adoptó el nombre de marinera. A través de la indumentaria —que ha cambiado y se ha estilizado con el tiempo— podemos comprender la vida festiva de la población y la vigencia como expresión cultural de este baile.

Esta muestra temporal presenta dieciocho vestidos diseñados por Lourdes Sota, que evidencian la evolución del traje de marinera: desde sus formas tradicionales hasta las versiones actuales, siempre ligadas a la gracia y elegancia de las bailarinas. Asimismo, se exponen los accesorios, piezas fundamentales que adornan la indumentaria de la danzante. A través de las joyas, el diseñador Ianka Miranda muestra las variaciones de lo tradicional a lo estilizado en los accesorios de la marinera. Incluso, se exhiben piezas tejidas 100% a mano por artesanas del departamento de Cajamarca, como el pañón de leche, el manto y el sombrero.

Sobre Lourdes Sota Sarmiento  

Lourdes Sota Sarmiento descubrió su pasión por la costura desde niña y, años después, al confeccionar un vestido para su sobrina, inició su camino en el diseño de trajes de marinera. Su talento la llevó a fundar la marca Lourdes Reginne Fashion Designer, reconocida en el Perú y el extranjero. Sus creaciones han llegado a Italia, Suecia y Estados Unidos, y también ha diseñado vestidos de gala para figuras como Mimy Succar y Karina Buitrón, Miss Mundo Latina Internacional 2025.

(NdP).

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
El legado de Hunter S. Thompson

El legado de Hunter S. Thompson

LEER MÁS
Gabriela Wiener: “El Estado peruano necesita de terroristas para poder subsistir”

Gabriela Wiener: “El Estado peruano necesita de terroristas para poder subsistir”

LEER MÁS
Rodrigo Fresán: "Si coges un libro de Faulkner y le quitas el estilo faulkneriano, solo quedan anécdotas de pueblo chico sureño"

Rodrigo Fresán: "Si coges un libro de Faulkner y le quitas el estilo faulkneriano, solo quedan anécdotas de pueblo chico sureño"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú avanza hacia la ratificación del Tratado de Alta Mar

Perú avanza hacia la ratificación del Tratado de Alta Mar

LEER MÁS
La Purita Carne presenta "Cyberwitch" de Fiorella Terrazas (Fio Loba)

La Purita Carne presenta "Cyberwitch" de Fiorella Terrazas (Fio Loba)

LEER MÁS
Este 1 y 2 de octubre Trujillo vivirá la feria vocacional más grande del norte

Este 1 y 2 de octubre Trujillo vivirá la feria vocacional más grande del norte

LEER MÁS
¡Histórico! La Teletón 2025 supera la meta y alcanza S/ 9,168, 509 gracias a la fuerza solidaria del Perú

¡Histórico! La Teletón 2025 supera la meta y alcanza S/ 9,168, 509 gracias a la fuerza solidaria del Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Notas de Prensa

Perú avanza hacia la ratificación del Tratado de Alta Mar

La Purita Carne presenta "Cyberwitch" de Fiorella Terrazas (Fio Loba)

Este 1 y 2 de octubre Trujillo vivirá la feria vocacional más grande del norte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025