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Notas de Prensa

El anticucho que ganó a Gastón Acurio y hoy conquista el mercado peruano

La historia de Brandon Altamirano impulsa una de las cadenas de anticuchos con mayor crecimiento en el país, con planes de expansión nacional e internacional al 2029. Una historia de cómo la gastronomía peruana de humildes orígenes puede alcanzar el éxito.

Reconocimiento nacional que busca conquistar el mundo. Fuente: Difusión
Reconocimiento nacional que busca conquistar el mundo. Fuente: Difusión

Desde una parrilla encendida en la puerta de una casa en Villa María del Triunfo hasta convertirse en una marca en plena expansión, Anticuchos Bran representa hoy una de las historias más auténticas y potentes de la gastronomía peruana.

La marca nace de la pasión y disciplina de Brandon Altamirano, quien inició su camino preparando anticuchos de manera artesanal. Su talento lo llevó a ganar el concurso Anticuchos con Corazón, organizado por el reconocido chef Gastón Acurio, marcando el punto de quiebre entre el emprendimiento familiar y la construcción de una marca con identidad propia.

Crecimiento con identidad: de la calle a una operación sólida

Hoy ya cuenta con 7 locales franquiciados operando exitosamente en distritos como Surquillo, Surco, Magdalena, Miraflores, La Molina, San Miguel, Jesús María y Lince, consolidándose como una propuesta que ha sabido profesionalizar el sabor de la calle sin perder su esencia.

Lejos de romantizar sus orígenes, la marca apuesta por ordenarlos y elevarlos: procesos definidos, estándares claros y un Centro de Producción que garantiza que cada anticucho mantenga el mismo sabor intenso y auténtico que lo hizo destacar desde el inicio.

Humilde origenes desde Villa María del triunfo

Humilde origenes desde Villa María del triunfo

Expansión ambiciosa: 15 locales en Perú y llegada al extranjero

Con una visión clara al 2029, la cadena proyecta duplicar su presencia y alcanzar 15 locales en Perú, enfocándose en Lima Moderna, distritos emergentes y ciudades clave como Arequipa y Trujillo.

El siguiente gran paso será la apertura de su primera franquicia internacional, llevando el anticucho peruano con sello propio a nuevos mercados.

“Queremos que cuando alguien piense en un anticucho perfecto, piense en Anticuchos Bran. Buscamos ser la marca referente del Perú, asociada a tradición, calidad y orgullo nacional”, aseguró el creador de la marca, Brandon Altamirano.

El crecimiento de cadena de restaurantes se refleja en su impacto social. Actualmente, la cadena genera más de 80 empleos directos formales y trabaja con una red de más de 30 proveedores locales, entre ganaderos, agricultores y operadores logísticos.

Su presencia impulsa la economía en los distritos donde opera, fomenta la formalización del sector gastronómico y contribuye a revalorizar las zonas comerciales.

Anticuchos Bran no solo busca liderar el mercado en número de locales, sino en el corazón de los consumidores. Su objetivo es convertirse en una verdadera lovemark, capaz de trascender generaciones y posicionarse como sinónimo del anticucho perfecto.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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