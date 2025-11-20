HOYSuscripcion LR Focus

Caja Arequipa premia ganadores del concurso nacional Orgullo Emprendedor – Segunda edición 2025

Caja Arequipa reconoció a 18 MYPES de todo el país en la segunda edición del Premio Orgullo Emprendedor 2025, destacando su innovación, impacto social y aporte al desarrollo económico del Perú. Más de 800 postulantes compitieron por incentivos y becas que impulsarán el crecimiento de sus negocios.


Representantes de Caja Arequipa reconocen el esfuerzo y la resiliencia de las MYPES del país.
La segunda edición del Premio Orgullo Emprendedor reconoció a 18 MYPES de todo el país por su esfuerzo, innovación y resiliencia, en una ceremonia donde Caja Arequipa destacó el aporte de estos emprendedores al desarrollo económico y social del Perú.

En un evento de celebración que reunió a destacados líderes del sector privado y la academia, Caja Arequipa premió a los 18 ganadores de la segunda edición del concurso nacional MYPE Premio Orgullo Emprendedor, una iniciativa que reconoce a los emprendedores que impulsan el progreso del país, generan empleo y crean impacto positivo en sus comunidades.

Durante la ceremonia, Pablo Manrique, vicepresidente del Directorio de Caja Arequipa, destacó que el Premio Orgullo Emprendedor refleja lo mejor del Perú, es decir, personas que se levantan y construyen, impulsando sus negocios y proyectos aun cuando las circunstancias no siempre son favorables.

A su turno, Luis Gallegos, gerente central de Negocios de Caja Arequipa, señaló que “este premio nació para visibilizar historias reales de esfuerzo y resiliencia, e inspirar a otros emprendedores en todas las regiones del país a seguir luchando por sus sueños”.

Orgullo Emprendedor es el primer concurso nacional dirigido a personas que conducen una MYPE. Busca fortalecer sus capacidades, empoderarlas y promover un entorno de oportunidades que transforme sus vidas, las de sus familias y su entorno social.

En esta segunda edición, Caja Arequipa recibió más de 800 postulaciones de diversas regiones del país, entre ellas Lima, Arequipa, Cusco, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Tacna, Madre de Dios, Pasco, Ucayali, Áncash, Moquegua, Puno, Junín, Loreto, Ayacucho, Huánuco y San Martín.

Los ganadores recibieron más de S/ 200,000 en incentivos, que incluyen apoyos económicos de hasta S/ 25,000, becas completas en programas de capacitación y beneficios de protección y asistencia integral.

Conoce la historia del Gran Premio Orgullo Emprendedor: Green Cycle

Bryan Villafuerte Alarcón es el creador de Green Cycle, una plataforma que genera pasaportes digitales para productos agroecológicos y así fortalece la competitividad de pequeños agricultores mediante trazabilidad digital y monitoreo satelital. Su innovación permite a los agricultores mejorar productividad y facilitar el acceso a nuevos mercados.
Este logro es el resultado del valor diferencial de su propuesta a través de una propuesta que busca impactar a agricultores que buscan exportar sus productos con las debidas certificaciones que el mercado internacional exig
e.

