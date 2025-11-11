HOYSuscripcion LR Focus

Nadia Murad inspira a mujeres líderes peruanas en conversatorio

Mujeres líderes peruanas dialogaron con Nadia Murad sobre la importancia de romper estigmas, promover la educación y fortalecer el liderazgo femenino en todos los ámbitos.

Importante encuentro con mujeres en nuestra capital. Fuente: Difusión
Con un mensaje de fortaleza, esperanza y cambio, la Premio Nobel de la Paz 2018, Nadia Murad, se reunió con destacadas mujeres líderes del Perú en un encuentro que buscó inspirar la acción colectiva y visibilizar el papel de la educación como motor de transformación. La charla, titulada “De la lucha a la esperanza: mujeres que dejan huella”, se convirtió en un espacio de reflexión sobre la resiliencia femenina ante la adversidad.

Durante el evento, Murad destacó la importancia de romper el silencio y los estigmas que aún rodean a las mujeres víctimas de violencia. Su testimonio, profundamente humano y valiente, recordó que hablar de lo vivido sana y previene que otras generaciones repitan la historia.

“Necesitamos luchar contra la vergüenza y el estigma. Durante mucho tiempo, incluso después de que las mujeres y las niñas se criaron durante la guerra, a menudo la sociedad las culpa. Les pone tanta vergüenza y estigma que les impide hablar de ello”, expresó.

La educación es una herramienta poderosa para transformar realidades y construir igualdad. La Nobel de la Paz 2018 resaltó el poder de la transformación de la educación y el rol fundamental de las instituciones en garantizar oportunidades para todos, especialmente para las mujeres. 

La jornada contó con la participación de mujeres referentes del liderazgo social y académico en el país, entre ellas Arlette Contreras, premio Mujer Coraje y símbolo del movimiento Ni una menos; Marilú Martens, directora de CARE Perú; María Isabel León, vicepresidenta del Directorio de la UCV y Dra. Kelly Acuña, gerente de Administración y Finanzas de la Universidad César Vallejo. Todas ellas coincidieron en la urgencia de promover espacios que impulsen el liderazgo femenino y la igualdad de oportunidades.

Este encuentro se desarrolló en el marco del 34.º aniversario de la Universidad César Vallejo (UCV), institución que reafirma su compromiso con la educación inclusiva, el liderazgo femenino y el desarrollo social del país. A lo largo de más de tres décadas, la UCV ha sido un espacio donde las ideas, la innovación y la igualdad se encuentran para construir un futuro mejor.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

