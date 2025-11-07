Alianza estratégica para impulsar el modelo de alquiler-venta de autos en la región

El modelo de alquiler-venta de vehículos gana terreno en la región a través de una nueva alianza que busca ampliar las oportunidades para conductores y fortalecer la movilidad urbana.

La plataforma global de movilidad y servicios urbanos inDrive hace una alianza estratégica con Kuzoba, empresa peruana que busca consolidarse como uno de los principales operadores del modelo de alquiler-venta de vehículos en la región.

“El acuerdo tiene como objetivo ofrecer nuevas alternativas para los conductores, especialmente aquellos que no pueden acceder al sistema financiero tradicional. De esta manera, podrán disponer de vehículos bajo esquemas flexibles de adquisición y generar ingresos, contribuyendo a una movilidad más justa y accesible” - señaló Senya Andreev, country manager de inDrive.

Por otro lado, Alfredo Neuhaus y Kurt Zoeger, representantes de Kuzoba, sostienen: “La alianza con inDrive ha sido clave porque nos conecta directamente con miles de conductores activos que buscan oportunidades para crecer. Nuestra propuesta se basa en la accesibilidad, flexibilidad y propiedad real de flotas eficientes. Gracias a esta sinergia, se genera un ecosistema de alto rendimiento: los conductores logran más viajes y mayores ingresos, y nosotros reducimos riesgos y optimizamos la colocación de nuestra flota”.

El mercado automotor peruano atraviesa un momento de recuperación. De acuerdo con datos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), agosto de 2025 cerró con cifras positivas y un crecimiento sostenido. En ese contexto, Neuhaus y Zoeger destacan que su meta es posicionar a Kuzoba “como uno de los principales operadores del modelo de alquiler-venta en América Latina”.

Actualmente, la compañía ajusta su oferta a las preferencias del mercado. En el segmento de movilidad urbana, los modelos más demandados son los sedanes cómodos y de buena presencia, que ofrecen confort tanto para los conductores como para los pasajeros.