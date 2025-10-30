Empresas impulsan la recuperación de ecosistemas y la seguridad hídrica

En un país donde el 63% de las cuencas ya presenta signos de estrés hídrico y Lima se ubica entre las ciudades más áridas del mundo, el proyecto de rehabilitación de amunas liderado por Aquafondo el Fondo de Agua para Lima y Callao se ha convertido en un ejemplo de sostenibilidad y gestión del agua reconocida a nivel nacional e internacional.

Este sistema ancestral, ubicado en la microcuenca de Carhuayumac en la provincia de Huarochirí, permite infiltrar el agua de lluvia en los suelos durante la temporada húmeda para liberarla lentamente en la temporada seca, garantizando el abastecimiento del recurso a las comunidades altoandinas y a la capital. Por su impacto ambiental, social y económico, el proyecto fue declarado por la UNESCO como sitio demostrativo de ecohidrología en Perú, siendo hoy uno de los modelos más emblemáticos de soluciones basadas en la naturaleza en América Latina.

En el marco de este trabajo, Aquafondo, con el respaldo del Global Water Partnership South America, reconoció con el Sello Empresa Hídricamente Responsable (EHR) 2025 a Backus, The Coca-Cola Company y PepsiCo, tres compañías que, a través de su inversión y compromiso sostenido, han hecho posible la recuperación de las amunas como herramienta clave frente a la escasez hídrica.

“Las empresas reconocidas en esta categoría están demostrando que invertir en infraestructura natural no solo conserva ecosistemas, sino que asegura agua para millones de personas y fortalece la resiliencia de nuestras comunidades”, señaló Mariella Sánchez, directora ejecutiva de Aquafondo.

Cada kilómetro de amuna rehabilitada permite infiltrar entre 118 a 225 mil m3 de agua anualmente, mejora la recarga de acuíferos, reduce la erosión del suelo y favorece la biodiversidad. Estos beneficios se traducen también en oportunidades sociales: capacitación de líderes comunales, empoderamiento de mujeres en labores de gestión hídrica y fortalecimiento del tejido social en comunidades rurales.

“Este reconocimiento global demuestra que las alianzas entre comunidades, sector privado y cooperación internacional pueden transformar el futuro hídrico de Lima”, resaltó Mariella Sánchez.

Además de estas tres empresas, también fueron reconocidas en esta edición del Sello EHR 2025 AJE, Engie y Pavco Wavin, por sus proyectos sostenibles de conservación, riego tecnificado e innovación ambiental para reducir su consumo de agua en distintas regiones del país.

De esta manera, el proyecto de amunas se consolida como un símbolo del trabajo conjunto entre el conocimiento ancestral, la ciencia moderna y la inversión responsable, demostrando que sembrar agua hoy es garantizar vida para las próximas generaciones.