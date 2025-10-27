El auge de los autos usados impulsa alertas sobre seguridad y transparencia
Con el reciente retiro de los fondos de CTS y AFP, muchos peruanos buscan oportunidades inteligentes para invertir su dinero. Una de las opciones más prácticas es adquirir un vehículo usado, ya sea como herramienta de trabajo, medio de transporte familiar o activo de valorización.
Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), el mercado de autos seminuevos superó las 495 mil unidades vendidas en 2024, impulsado por el acceso digital y el crecimiento de las plataformas en línea. En este contexto, SubasCars, startup peruana especializada en subastas digitales, recuerda que hoy es posible comprar un auto desde 5 mil dólares en adelante, con seguridad, transparencia y sin intermediarios.
Para evitar fraudes y asegurar una compra confiable, los especialistas de SubasCars brindan cinco recomendaciones clave:
- Compra vehículos pre-certificados o verificados por servicios técnicos. Antes de invertir, revisa que el auto no tenga papeletas, gravámenes ni antecedentes de robo (consulta en SUNARP o PNP). También, solicita un diagnóstico en talleres certificados o en plataformas digitales.
- No te dejes guiar solo por la apariencia. Muchos autos siniestrados o declarados pérdida total reaparecen en el mercado con arreglos superficiales. Verifica siempre el historial del vehículo.
- Compara precios con servicios de tasación virtual. Plataformas como “Don Justo” permiten evaluar el valor real de un vehículo y acceder a subastas digitales sin comisiones ocultas, asegurando un precio justo.
- No compartas información personal antes de formalizar la operación. Evita contactos en redes sociales o marketplaces informales donde suelen presentarse casos de extorsión o fraude. Prioriza canales digitales con contratos inteligentes y trazabilidad.
- Realiza el pago solo con medios seguros. Usa cheques de gerencia o transferencias bancarias verificadas. Nunca entregues dinero en efectivo sin documentación formal ni contrato.
En un mercado cada vez más digital, la seguridad y la información son las mejores herramientas del comprador. Aplicar estas recomendaciones puede marcar la diferencia entre una inversión exitosa y una mala experiencia. El uso de plataformas digitales está transformando la forma de adquirir autos seminuevos, ofreciendo mayor eficiencia, ahorro y confianza en cada transacción.
