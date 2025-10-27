HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
El auge de los autos usados impulsa alertas sobre seguridad y transparencia

Con el reciente retiro de los fondos de CTS y AFP, muchos peruanos buscan oportunidades inteligentes para invertir su dinero. Una de las opciones más prácticas es adquirir un vehículo usado, ya sea como herramienta de trabajo, medio de transporte familiar o activo de valorización. 

Nuevas herramientas digitales para evitar estafas. Fuente: Difusión
Nuevas herramientas digitales para evitar estafas. Fuente: Difusión

Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), el mercado de autos seminuevos superó las 495 mil unidades vendidas en 2024, impulsado por el acceso digital y el crecimiento de las plataformas en línea. En este contexto, SubasCars, startup peruana especializada en subastas digitales, recuerda que hoy es posible comprar un auto desde 5 mil dólares en adelante, con seguridad, transparencia y sin intermediarios.

Para evitar fraudes y asegurar una compra confiable, los especialistas de SubasCars brindan cinco recomendaciones clave:

  1. Compra vehículos pre-certificados o verificados por servicios técnicos. Antes de invertir, revisa que el auto no tenga papeletas, gravámenes ni antecedentes de robo (consulta en SUNARP o PNP). También, solicita un diagnóstico en talleres certificados o en plataformas digitales.
  2. No te dejes guiar solo por la apariencia. Muchos autos siniestrados o declarados pérdida total reaparecen en el mercado con arreglos superficiales. Verifica siempre el historial del vehículo.
  3. Compara precios con servicios de tasación virtual. Plataformas como “Don Justo” permiten evaluar el valor real de un vehículo y acceder a subastas digitales sin comisiones ocultas, asegurando un precio justo.
  4. No compartas información personal antes de formalizar la operación. Evita contactos en redes sociales o marketplaces informales donde suelen presentarse casos de extorsión o fraude. Prioriza canales digitales con contratos inteligentes y trazabilidad.
  5. Realiza el pago solo con medios seguros. Usa cheques de gerencia o transferencias bancarias verificadas. Nunca entregues dinero en efectivo sin documentación formal ni contrato.

En un mercado cada vez más digital, la seguridad y la información son las mejores herramientas del comprador. Aplicar estas recomendaciones puede marcar la diferencia entre una inversión exitosa y una mala experiencia. El uso de plataformas digitales está transformando la forma de adquirir autos seminuevos, ofreciendo mayor eficiencia, ahorro y confianza en cada transacción.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

