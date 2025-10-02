HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Notas de Prensa

La Purita Carne presenta "Cyberwitch" de Fiorella Terrazas (Fio Loba)

La editorial Madrépora, bajo su sello La Purita Carne, invita a la presentación del libro Cyberwitch, de la poeta y performer Fiorella Terrazas (Fio Loba), el próximo sábado 4 de octubre a las 6:00 p.m. en Ciudad Librera (Calle Plaza Bolívar 161, Pueblo Libre). El ingreso es libre.

"Cyberwitch" de Fiorella Terrazas. Imagen: Difusión.
"Cyberwitch" de Fiorella Terrazas. Imagen: Difusión.

La velada contará con los comentarios de Luis Fernando Chueca, María Font y Rocío Fuentes, además de una performance en vivo de la autora, que llevará al escenario la fuerza de su escritura ciberfeminista.

Cyberwitch es un manifiesto poético: una colección de poemas-código que compilan vivencias intensas, emociones crudas y realidades filtradas por la pantalla del presente. Cada texto funciona como un protocolo de resistencia política, afectiva y cibernética que irrumpe en los sistemas de poder.

“Fiorella Terrazas se ubica en una generación que no encuentra mutua exclusión entre ser fan de la cultura pop, abrazar las tecnologías y el Internet, y ser crítica de los sistemas sobre los que operan las ciudades y sus sociedades. Fiorella bebe de la experiencia que viene formándose desde los años 90, con la revista Sugoi y su intento por entender las nuevas tecnologías y la cultura japonesa aunque no por ello exento de contradicciones.” — Alexandra Arana Blas

Sobre la autora

Fiorella Terrazas /FioLoba/ (Lima, 1990) es una poeta queer y transfeminista que explora la hibridez entre la sensibilidad otaku, el lenguaje tecnológico y la crítica social. Es autora del poemario bilingüe Cam Girl & Other poems (Dulzorada Press, EE.UU., 2021) y de las plaquetas Dejo cabellos en los bares (2013), Espinosza (2015), Hedores (2017) y Los tratados de la perdedora (2017, 2020). Su propuesta cruza literatura, performance y activismo desde una mirada ciberfeminista

Detalles del evento:

  • Libro: Cyberwitch
  • Autora: Fiorella Terrazas
  • Organiza: Madrépora Editorial
  • Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Lugar: Ciudad Librera – Calle Plaza Bolívar 161, Pueblo Libre
  • Participan: Fiorella Terrazas, Luis Fernando Chueca, María Font y Rocío Fuentes

(NdP).

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Una máquina de narrar: “Minimosca” de Gustavo Faverón

Una máquina de narrar: “Minimosca” de Gustavo Faverón

LEER MÁS
Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

LEER MÁS
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
SUMA, el mall de los chiclayanos

SUMA, el mall de los chiclayanos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Mañana 3 de octubre habrá paro de transportistas? Esto dicen los gremios

Paro de transportistas hoy EN VIVO en Lima y Callao: gremios de SUTEP Y Construcción Civil se suman a las movilizaciones

Dos películas para acercarnos a Jean-Luc Godard: “El desprecio” y “Elogio del amor”

Notas de Prensa

Este 1 y 2 de octubre Trujillo vivirá la feria vocacional más grande del norte

¡Histórico! La Teletón 2025 supera la meta y alcanza S/ 9,168, 509 gracias a la fuerza solidaria del Perú

Reto Solidario BCP: cada donación se duplica en la Teletón 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fiscalía interviene oficinas del Gore La Libertad por presuntas irregularidades en programa Procompite de César Acuña

Tomás Gálvez reafirma su propuesta de eliminar a los equipos especiales dentro del Ministerio Público

Juan Cavero Solano: ¿quién es el nuevo ministro de Justicia cuestionado por destitución de Silvana Carrión y separado del MTC en 2018?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025