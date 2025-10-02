La Purita Carne presenta "Cyberwitch" de Fiorella Terrazas (Fio Loba)
La editorial Madrépora, bajo su sello La Purita Carne, invita a la presentación del libro Cyberwitch, de la poeta y performer Fiorella Terrazas (Fio Loba), el próximo sábado 4 de octubre a las 6:00 p.m. en Ciudad Librera (Calle Plaza Bolívar 161, Pueblo Libre). El ingreso es libre.
La velada contará con los comentarios de Luis Fernando Chueca, María Font y Rocío Fuentes, además de una performance en vivo de la autora, que llevará al escenario la fuerza de su escritura ciberfeminista.
Cyberwitch es un manifiesto poético: una colección de poemas-código que compilan vivencias intensas, emociones crudas y realidades filtradas por la pantalla del presente. Cada texto funciona como un protocolo de resistencia política, afectiva y cibernética que irrumpe en los sistemas de poder.
“Fiorella Terrazas se ubica en una generación que no encuentra mutua exclusión entre ser fan de la cultura pop, abrazar las tecnologías y el Internet, y ser crítica de los sistemas sobre los que operan las ciudades y sus sociedades. Fiorella bebe de la experiencia que viene formándose desde los años 90, con la revista Sugoi y su intento por entender las nuevas tecnologías y la cultura japonesa aunque no por ello exento de contradicciones.” — Alexandra Arana Blas
Sobre la autora
Fiorella Terrazas /FioLoba/ (Lima, 1990) es una poeta queer y transfeminista que explora la hibridez entre la sensibilidad otaku, el lenguaje tecnológico y la crítica social. Es autora del poemario bilingüe Cam Girl & Other poems (Dulzorada Press, EE.UU., 2021) y de las plaquetas Dejo cabellos en los bares (2013), Espinosza (2015), Hedores (2017) y Los tratados de la perdedora (2017, 2020). Su propuesta cruza literatura, performance y activismo desde una mirada ciberfeminista
Detalles del evento:
- Libro: Cyberwitch
- Autora: Fiorella Terrazas
- Organiza: Madrépora Editorial
- Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Ciudad Librera – Calle Plaza Bolívar 161, Pueblo Libre
- Participan: Fiorella Terrazas, Luis Fernando Chueca, María Font y Rocío Fuentes
(NdP).
