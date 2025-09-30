HOYSuscripcion LR Focus

Laboratorio de poesía "La construcción del poema"

Dirigido a poetas, docentes, estudiantes universitarios y público amante de la poesía.

Blanca Varela. Imagen: Difusión.
Blanca Varela. Imagen: Difusión.

Este jueves 02 de octubre se inicia la segunda versión de 𝙇𝙖 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙘𝙘𝙞ó𝙣 𝙙𝙚𝙡 𝙋𝙤𝙚𝙢𝙖, un laboratorio de poesía dirigido por el poeta Victor Coral, donde se explora el origen del poema, su traslado a la página escrita, la constitución de su ritmo y estructura.

Se verán textos de los participantes así como los mejores poemas de César Vallejo, Xavier Villaurrutia, Jorge Eduardo Eielson, Roberto Juarroz, Blanca Varela, Mario Montalbetti, Coral Bracho.

Dirigido a poetas, docentes, estudiantes universitarios y público amante de la poesía.

Víctor Coral es poeta y crítico literario. Ha ganado el Concurso Nacional de Poesía José Watanabe Varas 2023; además, ha sido finalista del Premio Copé de Poesía 2021 y del Premio de Poesía Huauco de Oro 2025. Tiene publicados once poemarios y dos novelas.

Informes al (51) 936 849 017 

(NdP).

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

