Notas de Prensa

Animal de Invierno y Librería de Lima presentan “La noche de los trece (+1) Vol. II”

“La noche de los trece II” busca consolidarse como un espacio de diálogo y celebración literaria, donde se entrecruzan géneros, voces y propuestas diversas que enriquecen el panorama narrativo actual.

Mariano Vargas y Stuart Flores. Foto: Difusión.
Mariano Vargas y Stuart Flores. Foto: Difusión.

Después del éxito de su primera edición, la editorial independiente Animal de Invierno y la Librería de Lima anuncian la realización de “La noche de los trece II”, un encuentro literario que reunirá a trece voces de la narrativa peruana contemporánea. La cita es este sábado 27 de septiembre a las 7:00 p.m., en la sede de Librería de Lima ubicada en Jirón Cailloma 843, Centro de Lima.

En esta segunda edición participarán, entre otros:

  • Daniel Salvo (Ica, 1967), referente de la ciencia ficción, fantasía y terror en el Perú, creador de los blogs Ciencia Ficción Perú, Velero 25 y La casa de Jarjacha, además de editor de la columna Mundos imaginarios en El Peruano.
  • Lía Camilo, actriz y narradora, autora de la novela autoficcional La Novia de Superman y protagonista de la película El caso Monroy, estrenada recientemente en el Festival de Cine de Málaga.
  • Jhemy Tineo Mulatillo (Moyobamba, 1986), maestro y narrador, ganador del Premio José Watanabe Varas de Cuento 2022 con Los sacrificios de la carne y finalista del Premio Clarín de Novela 2024.
  • Dany Salvatierra Inca (Lima, 1980), novelista y cuentista, autor de El síndrome de Berlín (Premio Luces 2012), La mujer soviética y Criaturas virales (Random House, 2025).
  • Christian Reynoso (Puno, 1978), magíster en Literatura Hispanoamericana, autor de novelas como La tempestad que te desnuda y Pasos de alquitrán, además de ensayista y columnista cultural.

Además, nos acompañarán los narradores: Rossana Sala Estremadoyro, Maica Guerrero, Rafael García Godos (RAGGS), Mariano Vargas Vilca, Lucy Fernández Medina, Haydith Vásquez del Águila,  Yelinna Pulitti,  Stuart Flores y Melanie Pérez Arias.

"La noche de los trece II" busca consolidarse como un espacio de diálogo y celebración literaria, donde se entrecruzan géneros, voces y propuestas diversas que enriquecen el panorama narrativo actual.

📍 Lugar: Librería de Lima – Jr. Cailloma 843, Centro de Lima
📅 Fecha: Sábado 27 de septiembre
🕖 Hora: 7:00 p.m.
🎟️ Ingreso libre

(NdP).

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

